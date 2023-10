Horoskopi 8 Tetor 2023

08:25 08/10/2023

Dashi

Dëshira juaj për të rënë në dashuri është gjithnjë e më e fortë dhe shansi juaj mund të vijë së shpejti. Dashuritë e kësaj periudhe janë shumë intriguese dhe mund t’i jetoni ato tërësisht. Xhelozia mund të jetë një pengesë shumë e fortë për marrëdhënien tuaj.

Demi

Ka ardhur koha për të ecur përpara dhe për të harruar të kaluarën, një dashuri e re pritet pranë. Problemet në punë ju çojnë në shqetësime që ju stresojnë shumë, përdorni të dielën për të pushuar dhe për të rifituar energjinë e humbur. Kujdes edhe me miqtë, të cilët mund të rezultojnë njerëz jo dhe aq të mirë sa i mendonit.

Binjakët

Në familje ka disa probleme, sidomos në anën ekonomike. Prandaj, përpiquni të mos bëni shpenzime të tepërta, në mënyrë që të mos krijoni shumë probleme. Puna është në tranzit, nuk po shkon keq, por nuk është as në maksimumin e saj. Marrëdhëniet e njerëzve në raport me ju po hasin në disa vështirësi të cilat do të rregullohen me kohën.

Gaforrja

Ka disa probleme me personat shumë të afërt, por mjafton të flisni për to me qetësi për të zgjidhur situatën. Në punë, gjërat po shkojnë mirë dhe së shpejti mund të vijnë projekte shumë të bukura për të vazhduar karrierën tuaj në mënyrën më të bukur të mundshme.

Luani

Disa ndryshime janë të pashmangshme dhe mund të jenë pozitive dhe negative. Edhe në dashuri situata mund të ndryshojë nga një ditë në tjetrën. Puna nuk po shkon shumë mirë sepse koka juaj është në “re”, shfrytëzojeni këtë ditë pushimi për të qartësuar mendimet dhe për të ja nisur sërish me entuziazmin që ju ka munguar kohët e fundit.

Virgjëresha

Sot do të keni një dëshirë të madhe për ndryshime dhe energjia juaj është ajo që do të dominojë përgjatë gjithë ditës. Jeni gati për aventura të reja dhe mbi të gjitha njohje të reja si në dashuri ashtu edhe në punë. Ndaj dhe mbani veten të karikuar dhe me këtë energji pozitive që ju rrethon.

Peshorja

Disa probleme mund të rrezikojnë të prishin lidhjet me njerëzit që doni. Yjet favorizojnë njerëzit e vetmuar në këtë kohë. Edhe shëndeti juaj nuk ështënë më të mirën e vet, por është thjesht një periudhë që do të kalojë shpejt. Ju do të përmirësoni dhe në raport me punën gjatë javës që vjen.

Akrepi

Jeni aq të ndikuar nga marrëdhënia juaj, saqë nuk e kuptoni se gjërat nuk po shkojnë mirë dhe se ka një distancë të madhe me partnerin. Puna është shumë e vështirë, ndaj mundohuni të pushoni sa më shumë. Qartësoni idetë dhe mendimet tuaja për të ardhmen nëse doni që gjërat të shkojnë siç ju dëshironi.

Shigjetari

Situata juaj po përmirësohet dhe yjet duket se janë në anën tuaj. Puna është mjaft e qëndrueshme, por ju ende po kërkoni diçka që do t’ju bëjë më të gjallë, por mos e humbni shpresën, do të arrijë së shpejti. Puna juaj do të shpërblehet përsa kohë që ju e bëni atë me pasion dhe dëshirë të madhe.

Bricjapi

Për ju Bricjapët, momente ulje-ngritjesh karakterizojnë këtë ditë. Është një periudhë ndryshimesh për ju për të ndërtuar diçka të rëndësishme. Jeni gati për aventura dhe njohuri të reja. Puna shkon më shumë se mirë dhe është gjithmonë shumë stimuluese, ndaj dhe vazhdoni kështu në aspektin profesional. Mos u ndalni asnjëherë.

Ujori

Muajt ​​e fundit nuk kanë qenë perfekt për Ujorin, por kjo shumë shpejt do të ndryshojë. Ju presin ditë të qeta dhe plot lajme. Në punë keni gjetur pasionin tuaj dhe gjithçka duket se po shkon shumë mirë. Në aspektin personal, marrëdhënia e dashurisë po shkon mirë, por kujdesuni t’i kushtoni më shumë kohë partnerit/es tuaj.

Peshqit

Puna mund t’ju sjellë disa probleme dhe kjo mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet tuaja. Është më mirë të përballeni me situatat në këtë moment pa lënë shumë kohë të kalojë, pasi situata mund të përkeqësohet. Këtë të dielë qartësoni mendimet dhe synimet tuaja për të ardhmen./tvklan.al