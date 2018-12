Horoskopi 9 Dhjetor 2018

Dashi – Ata që janë në një lidhje do marrin vendime shumë të rëndësishme gjatë kësaj dite, të cilat do ua ndryshojnë tërësisht jetën. Me financat tregoni kujdes.

Demi– Sot debatet në çift do jenë të pashmangshme. Asgjë nuk do shkojë ashtu si ju e keni menduar në këtë plan. Problemet mund të lindin për shkak të situatës financiare.

Binjakët – Përmirësim i ndjeshëm i jetës sentimentale të çifteve. Ndjenjat do jenë të forta! Hiqni disa para mënjanë sot që të mos keni surpriza të këqija më vonë.

Gaforrja – Yjet do ua bëjnë më të bukur jetën në çift dhe do ndiheni si në ëndërr. Ai që dashuroni do iu bëjë një premtim të madh për të ardhmen. Në planin financiar nuk do keni asnjë problem. Madje mund të keni edhe ndonjë shtim të të ardhurave falë promovimeve profesionale.

Luani – Pritet të jetë një ditë e bukur dhe plot diell kjo e sotmja. Venusi do krijojë ambientin e duhur që ju të ndiheni rehat pranë atij që doni. Financat nuk do jenë të mira dhe do keni borxhe për të shlyer me patjetër.

Virgjëresha – Qetësia do të mbizotërojë në lidhjen tuaj gjatë gjithë kësaj dite. Mos u shqetësoni sepse ndonjëherë njeriu ka nevojë edhe për ditë të tilla. Në sektorin financiar nuk do doni t’i shihni gjërat siç janë. Kujdes!

Peshorja – Atmosferë e kontraktuar për jetën në çift. Herë do ndiheni mirë dhe do dashuroni ashtu si t’iu vijë dhe herë do ndiheni të mërzitur dhe të pakënaqur me partnerin. Në planin financiar do realizoni transaksione shumë të mira dhe do e përmirësoni buxhetin.

Akrepi – Do jeni më sharmantë se kurrë sot dhe do e bëni partnerin të ndihet si mbi re. Dita do jetë mjaft harmonike dhe nuk do keni asgjë për çfarë të mërziteni. Në aspektin financiar, Jupiteri do behet aleati juaj dhe do iu mbrojë nga të gjitha problemet.

Shigjetari – Nëse keni krijuar tashmë një lidhje, mundohuni me delikatesë të flisni me partnerin tuaj dhe të rregulloni problemet që keni pasur. Shmangni temat delikate. Në planin financiar mund të keni një përmirësim të situatës.

Bricjapi – Do jeni me humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do bëni shumë lëshime në jetën në çift. Në planin financiar do përfitoni nga mundësitë e mira që do iu jepen.

Ujori – Plutoni iu premton momente të mrekullueshme pranë partnerit. Kujdes, mos provokoni xhelozinë e tij sepse situata mund të ndryshojë menjëherë. Perspektiva të mira financiare. Dy do jenë planetet që do iu ndihmojnë kësaj here të pasuroheni.

Peshqit – Marrëdhënia juaj me partnerin do jetë e ngrohtë, plot bashkëpunim dhe kënaqësi. Do keni të dy të njëjtat mendime për gjithçka. Në planin financiar do iu ndihmojnë edhe yjet edhe të afërmit të stabilizoni buxhetin. Rezultatet do jenë të mira. /tvklan.al