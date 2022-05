Horoskopi 9 Maj 2022

Shpërndaje







08:17 09/05/2022

Dashi

Një ditë e shënuar nga humori i mirë që ju japin një pjesë e trupave qiellorë në një pozicion të shkëlqyer. Mërkuri, në veçanti, një planet që korrespondon me të qeshurën, me gëzimin e të jetuarit, ju jep energjinë e duhur për të tejkaluar çdo pengesë.

Demi

Qiell i kthjellët me disa forca që ju ndikojnë pozitivisht. Dielli është vendosur në shenjën tuaj, për t’ju dhënë qetësi, humor të mirë dhe ekuilibër. Do t’ju duhet të përballoni situata me kompleksitet të ndryshëm që vijnë nga mjedisi i jashtëm e ndikohen nga vendosja e Saturnit në Binjak, shenjën tuaj kundërshtare.

Binjakët

Konfigurim mjaft i mirë i planetëve për këtë pranverë. Afërdita e bukur e vendosur në shenjën mike të Dashit dhe Merkuri, ndikojnë pozitivisht dhe e bëjnë ditën efikase, veçanërisht nëse jeni lindur në dhjetëditëshin e dytë. Kujdes në punë mund të gjendeni përballë të papriturave.

Gaforrja

Skena planetare shumë inkurajuese dhe përgjithësisht e dobishme. Sot mund të thoni se jeni të kënaqur me atë që keni arritur. Planetët që ju kanë ofruar ndihmë të jashtëzakonshme ishin Urani dhe Neptuni, forca të ngadalta por të fuqishme, të afta për t’ju nxitur drejt hapave të vërtetë përpara.

Luani

Dita hapet me një situatë astrologjike praktikisht të pandryshuar, me Merkurin në Binjak që është përherë i favorshëm për qiellin tuaj, duke ju sjellë freski dhe një prirje për të qenë të dashur në marrëdhënie; planeti konsolidon rezultatet e arritura deri më tani në karrierë.

Virgjëresha

Qetësia dhe moderimi janë pjesë e ADN-së suaj zodiakale, por sot ju pushton një dëshirë këmbëngulëse për t’u rebeluar. Dhe kjo ndodh pasi përveç Neptunit në kënd të kundërt, shtohet dhe Merkuri! Mos merrni vendime të rrezikshme për të cilat mund të pendoheni dhe kalibroni çdo lëvizje.

Peshorja

Është familja sot në qendër të mendimeve tuaja. Saturni në një pozicion të shkëlqyer me Ujorin ju bën që t’i përkushtoheni në mënyrë racionale familjes dhe nevojave që do të ketë ajo. Prindër, fëmijë dhe vëllezër, presin nga ju.

Akrepi

Saturni vazhdon t’ju ndikojë nga shenja e Ujorit, po ashtu edhe dyshja Uran – Diell. Tabloja e përgjithshme megjithatë, është shumë pozitive dhe ju garanton një humor të mirë. Në dashuri Saturni, ju fton të mos ndiqni impulset dhe të mendoni zgjedhje të peshuara edhe në ndjenja.

Shigjetari

Tabloja astrologjike paraqitet shumë premtuese. Saturni, planeti i arsyes, është gati të vendosë krahë në këmbët tuaja dhe t’ju bëjë të ndërtoni ura të mrekullueshme. Del sot në pah edhe shpirti juaj praktik dhe vendimmarrës.

Bricjapi

Do të stimuloheni nga Neptuni, planeti i metamorfozave ekzistenciale, i cili po kalon në shenjën miqësore të Peshqve. Jupiteri, ju bën të ndiheni të gjallëruar nga dëshira për pavarësi, fizike, mendore ose shpirtërore. Rruga përpara nuk është e lehtë, pasi do t’ju duhet të braktisni disa komoditete.

Ujori

Një Mërkur i bukur te Binjakët rrit harmoninë, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen në janar. Energjia zodiakale ju ndihmon në disa raste të dilni nga situatat. Kombinojeni këtë energji me bujarinë e njohur të karakterit, duke zgjidhur një situatë të ndërlikuar që ka lindur në familje.

Peshqit

Marsi, Urani, Venusi, Dielli, Plutoni dhe Neptuni janë forcat planetare të nivelit prestigjioz që ju mbështesin në çdo nismë dhe ju lejojnë të drejtoni jetën tuaj. Një projekt profesional që përputhet me talentet tuaja ka fuqinë për të fituar besimin e eprorëve./tvklan.al