Horoskopi 9 Nëntor 2023

08:44 09/11/2023

Dashi-Mënyra se si veproni kur takoni për herë të parë njerëzit është tipike për Dashin. Ju përpiqeni t’u mësoni atyre diçka. Duket se keni gjithmonë një mësim për të dhënë, dhe jeni të prirur për të dhënë këshilla edhe kur nuk është gjithmonë e dëshiruar nga të tjerët. Mundohuni të pranoni pikëpamjet e të tjerëve për një ndryshim.

Demi-Keni lindur me disa talente të mrekullueshme dhe duhet t’i përdorni ato për të përmirësuar si veten ashtu dhe botën rreth jush. Thellë e dini mirë se çfarë duhet të bëni me jetën, ndaj lëvizni dhe futjuni punës. Në punë, nga ana tjetër, kushtojini vëmendje financave.

Binjakët-Kuadri yjor është tërësisht pozitiv për ju, prandaj parashikohet një ditë më fat në përgjithësi, ndonëse në raportet me partnerin diçka nuk funksionon. Ndoshta duhet gjetur një gjuhë tjetër komunikimi.

Gaforrja-Bëni çfarë keni në dorë për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve sot. Ngrini edhe zërin nëse është e nevojshme. Një moment që do të keni vëmendjen e njerëzve do të jetë shumë me lehtë për t’i bindur që t’ju ndjekin.

Luani-Do të përfitoni më shumë në afatin e mesëm nëse ndihmoni të tjerët sikundër edhe veten. Një vepër e mirë tani do të paguajë më vonë. Gjithçka duhet të bëni tani është të sillni buzëqeshje në fytyrat e të tjerëve.

Virgjëresha-Do të zbuloni një metodë të re për të bërë më shumë para, pse jo edhe falë teknologjisë. Megjithatë kur vjen puna tek idetë e reja, vlerësojini ato me kujdes dhe mbani në mendje se jo të gjitha mund të realizohen.

Peshorja-Ndikimi i planeteve në shenjën tuaj do t’ju ndihmojnë që më në fund të shprehni hapur ndjenjat tuaja. Për të patur suksesin e dëshiruar në punë është mirë që të integroheni edhe me të tjerët, në mënyrë që të merrni sugjerime dhe këshilla. Jeta private qëndron në vend, por ka nevojë për më shumë emocion.

Akrepi-Ka disa gjasa që një takim i kohëve të fundit me një person me ndikim të ketë vënë në heshtje shpresat për projektet tuaja. A do t’i braktisësh dhe do të jetosh me keqardhje? Apo do të zgjidhni t’i ruani qëllimet tuaja pavarësisht rrezikut dhe mosmiratimit nga mbikëqyrësit tuaj? Kjo është lloji i pyetjes që do të duhet të zgjidhni sot, Akrep.

Shigjetari-Ditë interesante për ndjenjat. Ju duket sikur duhet të bëni gjithçka vetë, por nuk është kështu. Do të jeni më optimistë se zakonisht duke gjetur dhe zgjidhje për disa probleme. Në ambientin e punës duhet të evitoni të bëni sipas kokës tuaj.

Bricjapi-Edhe të lindurit e kësaj shenje sot mund të arrijnë të konkludojnë një tratativë të gjatë, nëse do të mund të tregohen tolerantë në pika të veçanta. Ndërsa në lidhje me aspektin ekonomik, duhet t’i bëni më mirë llogaritë dhe të mos shpenzoni më shumë seç duhet.

Ujori-E dini që dikush po flet shumë shpejt sepse ka diçka për të fshehur dhe do t’ju bëjë konfuzë. Kërkojini që të flasin ngadalë dhe sigurohuni që të mos ju shpëtojë asnjë detaj i pathënë, që do të ketë shumë.

Peshqit-Nëse doni të ndiheni mirë për veten tuaj, duhet të shpenzoni më shumë kohë me miqtë që gjithmonë kanë një perspektivë pozitive për jetën. Po, ka shumë gjëra të këqija në botë, por përsëri ajo është një vend i mrekullueshëm. /tvklan.al