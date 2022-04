Horoskopi 9 Prill 2022

08:20 09/04/2022

Dashi – Forma juaj fizike sot tregon potencialin e saj të plotë: nëse jeni sportiv, me Marsin dhe Saturnin do të jeni shumë të favorizuar. Nëse jeni beqarë, zbuloni se fati vjen atëherë kur s’e prisnit. Është Mërkuri që ju jep mundësinë për takime të shumëpritura.

Demi – Marsi dhe Saturni do të sjellin ndikim negativ. Por të drejtuar nga talenti do të gjeni sërish mundësi për të lulëzuar. Nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë të Demit, me vullnet dhe përpjekje do të korrni së shpejti përfitime edhe në planin ekonomik.

Binjakët – Shijoni aspektet pozitive të Diellit dhe Mërkurit sot te Dashi miku juaj që vazhdon t’ju gëzojnë. Është gatishmëria juaj shpirtërore që ju mundëson suksesin e projektuar, nga rrethi miqësor tek ai profesional e familjar. Ju gjeni gjithmonë zgjidhjen e duhur.

Gaforrja – Një Jupiter i guximshëm ju shikon me dashamirësi nga shenja mike e Peshqve. Niveli i humorit rritet, në jetën familjare ka momente kënaqësie të veçantë që forcojnë marrëdhëniet bashkëshortore dhe ato prindër fëmijë.

Luani – Gëzimi e bën shpirtin tuaj më të lehtë. Është shoqëria e formuar nga Mërkuri dhe Dielli në Dash që ju bëjnë rrezatues mirësie, të sigurt, gjithmonë në rrugë të drejtë. Në planin e karrierës, ju duhet pak më shumë përpjekje për të arritur qëllimet tuaja.

Virgjëresha – Vazhdoni edhe për këtë ditë të vendosni këmbët tuaja në tokë të sigurt. Tashmë jeni mësuar me surprizat dhe nuk do t’ju shqetësojë, kur Hëna dhe Neptuni të priten në shenjat kundërshtare të Binjakëve dhe Peshqve. Të matur dhe të sigurt në aftësitë tuaja, Plutoni ju tregon rrugën drejt suksesit.

Peshorja – Energjitë që Zodiaku rezervon për ju sot janë mendore dhe nervore dhe ju i luani të gjitha në fushë. Saturni vazhdon t’ju favorizojë nga Ujori, por Mërkuri i kundërt mund t’ju bëjë më të hutuar se sa jeni, më pak të fokusuar gjithashtu.

Akrepi – Zgjuarsi, shkëlqim i karakterit, inteligjencë! Afërdita në shenjën aleate të Peshqve, rrit predispozitat tuaja ose më mirë dhuratat autentike që qielli ju bën sot. Mos e lini këtë çast qiellor t’ju shpëtojë dhe përdoreni për t’u fokusuar tërësisht tek e ardhmja.

Shigjetari – Dielli, një yll shumë i pëlqyer për ju, është pritur sot në shenjën miqësore të Dashit. Lind nevoja për t’i kushtuar familjes hapësirën që meriton. Jeni pak të shpërqendruar dhe ka nga ata që ju fajësojnë për disa mungesa të vogla në shtëpi.

Bricjapi – Yjet ju shtyjnë larg, në aspektin material e moral dhe ju bëjnë të gjeni mundësi të arta për të pohuar veten në çdo fushë. Janë planetët tuaj të preferuar, hyjnitë e vërteta kujdestare të Bricjapit, Uranit dhe Saturnit, që favorizojnë ambiciet tuaja. Energjia që keni duket e pashtershme.

Ujori – Jeni ekspertë të rafinuar në marrëdhëniet njerëzore; me kombinimin e mrekullueshëm Diell – Mërkur në shenjën miqësore të Dashit, vendosni paqe mes miqve tuaj dhe shijoni meritat. Kjo është një ditë në të cilën korrni atë që keni mbjellë.

Peshqit – Shijoni dashamirësinë e Hënës romantike, e organizuar nga pasditja në shenjën e mirë të Gaforres. Dhe ju mund ta ndërtoni jetën tuaj ashtu siç e keni imagjinuar. Nga pasditja i gjithë Olimpi planetar brohoret për ju. Dini si të përfitoni nga ky moment vërtet i artë.