Horoskopi 9 Qershor 2019

Dashi- Aftësitë e tua të komunikimit janë aq shumë të forta, kështu që gjasat janë që gjërat të arrini t’i përmbushni me sukses. Jini të sinqertë dhe të hapur me bashkëpunëtorët tuaj, sepse vetëm kështu do të arrini të përmbushni qëllimet tuaja.

Demi- Ditë e trazuar kjo e sotmja edhe për ju. Marsi do ju bëjë më kokëfortë dhe nuk do pranoni të hapni rrugë. Po vazhduat kështu do të shkatërroni lidhjen që keni ndërtuar. Në planin financiar do të keni fat dhe do mund të bëni investimet e nevojshme.

Binjakët- Jeta në çift do jetë gjatë e mbrojtur nga yjet. Do kaloni momente të ngrohta dhe nuk do dëshironi të qëndroni për asnjë çast vetëm. Në planin financiar duhet të kujdeseni shumë në mënyrë që ekuilibri të mos ketë asnjë tronditje.

Gaforrja- Pasioni do shtohet edhe më tepër gjatë kësaj dite dhe momentet që do kaloni me partnerin do jenë të zjarrta. Në planin financiar nuk duhet të dëgjoni këshillat e miqve sepse mund të keni probleme.

Luani- Yjet do ju mundësojnë një ditë shumë të bukur sot. Do sqaroni me qetësi mosmarrëveshjet dhe më pas do filloni një etape të re akoma më të bukur se kjo që keni kaluar deri më sot. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme.

Virgjëresha- Do ndiheni mjaft mirë pranë partnerit dhe do dëshironi të qëndroni gjithë kohës pranë tij. Në planin financiar mund të përballeni me disa probleme të vogla.

Peshorja- Do jeni më të hapur dhe më të disponueshëm ndaj partnerit tuaj gjatë kësaj dite. Marrëdhënia në çift nuk do ketë asgjë për çfarë të shqetësoheni. Në planin financiar do bëni çmos që ta stabilizoni sa më parë situatën.

Akrepi– Tregohuni sa më të matur sot përkundrejt partnerit tuaj sepse ai nuk do jetë në humor dhe nga momenti në moment mund të lindin debate. Në planin financiar do merrni një shume të madhe parash nga një i afërm dhe kjo do ju ndihmojë ta stabilizoni situatën.

Shigjetari- Nëse jeni në një lidhje, dita e sotme nuk do jetë ashtu si e kishit menduar. Do kritikoni gjatë gjithë kohës njeri-tjetrin dhe do debatoni shpesh. Në planin financiar nuk priten vështirësi të mëdha, megjithatë rekomandohet kujdes me shpenzimet.

Bricjapi- Disa projekte mund të dëmtohen që në nisje nëse nuk jeni të kujdesshëm. Komunikimi ndërmjet jush dhe njerëzve tuaj ka qenë i çrregullt, dhe sjellja e dikujt po ju bën të mendoni me të drejtë se premtimi nuk do të mbahet.

Ujori- Mos u përqendroni tek disa të meta shumë të vogla të partnerit tuaj sepse askush nuk është perfekt. Shihni më mirë gjërat thelbësore të cilat kanë më shumë rëndësi. Në planin financiar situata do jetë më e stabilizuar se më përpara.

Peshqit- Ata që kanë një lidhje do tregohen shume kërkues dhe posesiv me personin që kanë në krah. Ndryshoni sjellje sa nuk është vonë. Situata financiare do fillojë të përmirësohet nëse menaxhoni me maturi të ardhurat që keni. /tvklan.al