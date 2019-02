Horoskopi 9 Shkurt 2019

Dashi – Kjo e shtunë pritet të jetë e mbushur me shumë nervozizëm, ndaj mundohuni që të mbani veten nën kontroll, në mënyrë që të reduktoni dëmet.

Demi – Për të lindurit e kësaj shenje parashikohen zhvillime pozitive, për shkak të instinktit i cili nuk do ju zhgënjejë kurrë. Ka ardhur momenti që të merrni më shumë!

Binjakët – Është një e shtunë mjaft e favorshme për të lindurit e kësaj shenje, të cilët do kenë mundësi që gjatë kësaj dite të zgjidhin një keqkuptim. Ndikimi i favorshëm i yjeve parashikon rikuperim energjish dhe përmirësime të ndjeshme në sferën profesionale.

Gaforrja – Duhet të mundoheni që të keni çdo situatë nën kontroll. Sa i takon punës, parashikohet që të çoni përpara disa kërkesa të rëndësishme. Lidhur me raportin sentimental, parashikohen luhatje humori dhe keqkuptime.

Luani – Të lindurit e kësaj shenje mund ta gjejnë veten në mes të kritikave sa i takon sferës sentimentale. Yjet sot nuk janë aspak në favorin tuaj.

Virgjëresha – Ju pret një e shtunë e bukur, në sajë të ndikimit të favorshëm të yjeve, sidomos sa i takon sferës profesionale. Ndërsa në raportin në çift parashikohen probleme të vogla, të cilat duhet t’i menaxhoni me kujdes.

Peshorja – Parashikohet një ditë mjaft komplekse, e cila do të përmbyllë një cikël ditësh aspak të favorshme. Ka ardhur momenti që të kërkoni mbështetjen e personave që keni pranë.

Akrepi – Mos mendoni më për të kaluarën, pasi yjet ju ftojnë që të lini çdo gjë pas shpine dhe të shihni drejt së ardhmes. Mundohuni të zgjidhni problemet që keni pasur në fushën sentimentale dhe profesionale.

Shigjetari – Në planin financiar nuk do të keni probleme serioze, sepse do e dini mirë sa të shpenzoni dhe sa para të kurseni. Me shëndetin duhet të bëni kujdes.

Bricjapi – Yjet janë mjaft të favorshme për të lindurit e kësaj shenje. Do të përjetoni një ditë të qetë në sferën profesionale, familjare dhe sentimentale.

Ujori – Do vijoni që të ndjeni praninë e disa yjeve që ju kanë shoqëruar gjatë gjithë javës dhe që do vijojnë të jenë prezente në fushën e ndjenjave. Bëni kujdes vetëm me financat, pasi parashikohet të ketë probleme të vogla.

Peshqit– Gjendja shëndetësore do jetë e ekuilibruar. Do ndiheni më mirë se më parë. Në punë do jeni më kompetentë dhe gati për të marrë vendime të rëndësishme. /tvklan.al