Horoskopi 9 Shtator 2022

08:49 09/09/2022

Dashi

Mund të duket sikur shtëpia juaj është kthyer në Stacionin Qendror të Madh. Shumë anëtarë të familjes janë të pranishëm dhe ju thjesht do dëshironi të shikoni TV ose të lexoni një libër. Kjo mund t’ju acarojë, megjithatë përpiquni të jeni vetvetja dhe të sjellshëm. Ju mund të jeni të frustruar, por nuk doni të ofendoni askënd.

Demi

Sot do të jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje kur ndërkohë do dëshironit të qëndronit në shtëpi. Ka të ngjarë që të dalin detyrime ndaj miqve dhe familjes, dhe megjithëse jeni pak të lodhur, do të dëshironi të ndihmoni. Plani më i mirë për sot është të bëni gjithçka sa më shpejt që të jetë e mundur dhe më pas të kaloni pjesën tjetër të ditës duke u relaksuar vetëm.

Binjaket

Mos u habitni nëse shumë njerëz ju kontaktojnë sot. Ndoshta ju jeni në humor për thashetheme ose miqtë kanë lajme për t’ju dhënë. Ju duhet të jeni të mbushur me energji, kështu që mund ta përballoni atë, por mund t’ju duket pak shqetësuese nëse komunikimi bëhët i mërzitshëm. Është më mirë të shkoni me rrjedhën dhe të shijoni situata si kjo.

Gaforrja

Ju mund të ndiheni pak të mërzitur sot dhe mund të dëshironi të kaloni kohë duke ushtruar ose duke provuar një sport ose lojë të re që nuk e keni luajtur kurrë më parë. Kjo është fantastike. Kërkojuni disa miqve t’ju bashkohen, nëse është e mundur. Mos e shtyni veten përtej kufijve tuaj. Kjo mund të sjellë vetëm rraskapitje ose lëndim dhe nuk do të ndihmojë nivelin tuaj të fitnesit. Ushtroni brenda kufizimeve tuaja dhe bëjeni më shpesh.

Luani

Një komunikim emocionues mund t’ju informojë për një mundësi përparimi që duhet të eksploroni. Ndërsa do të vepronit shpejt në rrethana normale, sot mund të jeni më të kujdesshëm. Ju keni kërkuar njohje për një kohë, ndaj mos jini shumë të rezervuar. Mos lejoni që pasiguria juaj t’ju pushtojë. Mësoni gjithçka që mundeni për situatën dhe më pas merrni një vendim.

Virgjëresha

Një mik mund t’ju kërkojë një borxh dhe ju mund të hezitoni t’i jepni paratë. Ndiqni instinktet tuaja. Personi ndoshta nuk është shumë i zgjuar për paratë. Ju mund të dëshironi të merrni pjesë në disa aktivitete në grup, por mos lejoni që njerëzit të përfitojnë padrejtë nga ju. Jeni të gatshëm t’u shërbeni atyre që kanë nevojë për ju, por bëni dallimin midis atyre që kanë nevojë dhe që nuk kanë vërtet nevojë për ndihmën tuaj.

Peshorja

Sot ka të ngjarë të përjetoni një shpërthim të fuqishëm energjie që mund t’ju kthejë përkohësisht në një punëtor. Mund të jenë grumbulluar punët rreth shtëpisë që duhen bërë. Nuk është e nevojshme t’i bëni të gjitha menjëherë. Kujdesuni për detyrat më të rëndësishme dhe më pas relaksohuni. Pjesa tjetër mund të presë. Kërkojuni anëtarëve të familjes të ndihmojnë.

Akrepi

Frustrimi mund të jetë fjala kryesore për sot. Shtetet e largëta dhe vendet e huaja mund t’ju bëjnë shenjë, por rrethanat mund t’ju bëjnë të vështirë largimin. Mund të ketë edhe fërkime me partnerin tuaj. Mos u zhyt në një grindje. Përdorni natyrën tuaj të qetë për t’u qetësuar pastaj përdorni prakticitetin tuaj për të zgjidhur çështjet në fjalë.

Shigjetari

Ju ndoshta keni pasur një javë të ngarkuar dhe mund të ndiheni të parregullt sot. Ndoshta keni ngrënë shumë mbrëmë, keni qëndruar zgjuar shumë vonë, ose të dyja. Të qëndrosh brenda dhe të pushosh është kundër kokës tënde, por kjo është dita e përsosur për të lexuar një libër të mirë. Do të dëshironi pak stërvitje, por mos e teproni.

Bricjapi

Mund të ketë shumë punë për të bërë sot në shtëpi. Meqenëse disa anëtarë të familjes mungojnë, mund të mendoni se barra bie mbi ju. Thjesht bëni atë që mundeni dhe lini pjesën tjetër. Pasiguritë në lidhje me paratë mund të jenë gjithashtu në mendjen tuaj, por lini këto mënjanë tani për tani. Ju do të jeni më mirë në gjendje t’i përballoni ato nesër.

Ujori

Kënaqja e tepërt mund t’ju lërë me dhimbje koke ose stomaku deri në pikën ku mund të dëshironi të kaloni pjesën më të madhe të ditës së sotme duke fjetur. Stresi i kësaj gjendjeje mund t’ju bëjë të përplaseni me anëtarët e familjes, por mbani mend se nuk ishin ata që zgjodhën ta tepronin. Qetësohuni, pushoni pak dhe rifitoni forcën tuaj. Së shpejti do të ktheheni në botën reale.

Peshqit

Ju pëlqen të jeni të sinqertë me ata që ju interesojnë, por sot ka të ngjarë të jeni paksa shumë të sinqertë. Mos ofendoni dhe mos jini shumë i hapur. Përpiquni të jeni të qetë që të mos lëndoni ndjenjat e të tjerëve, kjo do krijojë një situatë të këndshme. /tvklan.al