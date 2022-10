Horoskopi 9 Tetor 2022

08:25 09/10/2022

Dashi-Mos u nxitoni që të krijoni miqësi të reja, çdo gjë ka kohën e saj. Jini më të butë me partnerin tuaj: U ndodh të gjithëve që mund të bëjnë ndonjë gabim. Do të merrni një telefonatë të rëndësishme në lidhje me punën.

Demi-Keni fantazi edhe për fantazitë, por kjo gjë varet se si shkojnë gjërat. Në përgjithësi jeni optimistë për gjërat që të ndodhin ashtu siç ju e mendoni. Mënyra se si janë vendosur planetet sot e bën pak më të vështirë të darkoni me një person. Shikoni faktet përpara se të hyni në veprim. Përndryshe do të bëni një gabim të tmerrshëm.

Binjakët-Dikush me pushtet është kthyer në model për t’u ndjekur, por mos bini në grackën e të menduarit se nuk mund të bëjnë asgjë gabim. Në fund të fundit të gjithë janë njerëz dhe sado të suksesshëm të jenë, njerëzit bëjnë gjithnjë gabime.

Gaforrja-Sot do të përballeni me vështirësi në të shkruar. Do të bllokoheni edhe në frazën më të lehtë. Mos u mërzisni, harxhoni kohë me lexime dhe me vizita në muze për frymëzim.

Luani-Mos u ofroni besim atyre që nuk e meritojnë. Përpiquni që të kuptoni të tjerët, por gjithsesi jini të kujdesshëm. Nuk është momenti që të bëni gabime që mund të komprometonin projektet tuaja. Vazhdoni të punoni, për ta arritur atë që doni.

Virgjëresha-Ditë jo shumë pozitive. Ata që do të zhvendosen për punë ose studime duhet t’i bëjnë mirë llogaritë për disa pengesa, të cilat mund t’ju bëjnë të humbisni durimin. Në mbrëmje këtë ditë të fundit të javës, kalojeni me shoqërinë.

Peshorja-Do të ndjeni një ndjenjë jo realiteti. Është një ditë e veçantë për t’u fokusuar tek atmosfera që mbizotëron. Është momenti për të lidhur ndjenjat sëbashku partnerin akoma më shumë.

Akrepi-Mos u bëni më të ndjeshëm seç duhet. Mund të keni arsye të mira për të besuar se ju kanë tradhtuar, por nëse lini emocionet t’ju udhëheqin, nuk do të ketë kthim pas. Ka ende kohë për ta zgjidhur problemin, pa kaluar në ekstreme.

Shigjetari-Sot do të viheni në provë për kurajën dhe aftësitë tuaja. Mundësi të mira për të gjetur një punë provizore. Rastet do t’ju vijnë vetvetiu, vetëm tregohuni të zgjuar në zgjedhje.

Bricjapi-Sot është një ditë e rëndësishme që do t’ju sjellë në vëmendje se sa e bukur është dashuria. Jeni të fiksuar pas gjërave të shtrenjta, por keni një problem. Partneri nuk mund t’ua sigurojë këto.

Ujori-Përgjithësisht jeni në dijeni të shumë gjërave. Megjithatë sa i përket dashurisë fshiheni. Por sot do të nxirrni në pah disa nga dëshirat më të mëdha.

Peshqit-Cili është pasioni më i madh që keni? Pasi t’i jepni përgjigje kësaj pyetje, duhet të fokusoheni vetëm tek ai. Keni çdo të drejtë dhe arsye për të besuar se ëndrrat mund të bëhen realitet./tvklan.al