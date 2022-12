Horoskopi: Fazat e reja të jetës për këto shenja nga Janari

10:14 23/12/2022

Horoskopi i Janarit 2023 zbulon se na presin disa aspekte të rëndësishme planetare. Më 3 Janar, Venusi do të hyjë në shenjën e Ujorit dhe do t’ju mbushë me energji. Do të dëshironi t’i rezistoni të gjitha kufizimeve dhe të luftoni për liri. Ata që kërkojnë një partner do të duan të takojnë dikë që është i veçantë dhe i çuditshëm.

Virgjëresha

Virgjëresha është një shenjë e arsyeshme dhe paqësore e Zodiakut. Por kur njerëzit e lindur nën shenjën e Virgjëreshës hyjnë në telashe, e kanë të vështirë të ruajnë gjakftohtësinë. Për këtë arsye gjendja e tyre është shumë e paqëndrueshme kohët e fundit, ata janë të shqetësuar dhe të tensionuar. Sidoqoftë, gjithçka do të ndryshojë duke filluar nga Janari 2023. Përfaqësuesit e kësaj shenje do të mund të lënë pas të gjitha problemet e së shkuarës. Ata do të fillojnë një fazë të re të jetës të rrethuar nga njerëz të rinj.

Ujori

Ka shumë mundësi që në fillim të vitit të ardhshëm përfaqësuesit e kësaj shenje të zodiakut të ndryshojnë vendbanimin apo vendin e punës. Ujorët që kanë planifikuar një lëvizje ose një udhëtim për një kohë të gjatë tani kanë një shans të mirë për ta bërë këtë. Ata gjithashtu do të ndryshojnë bindjet e tyre për disa çështje të rëndësishme. Ky do të jetë fillimi i një jete të re, e cila fillimisht do të shkaktojë emocione dhe frikë, dhe më pas do t’u sjellë atyre njohuri, plane dhe arritje të reja interesante. /tvklan.al