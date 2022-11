“Hoteli përbri kishës”, një nga titujt e rinj të panairit

19:35 19/11/2022

Autori Behar Jacaj sjell 19 tregime në botimin e tij të parë

Në edicionin e 25-të të Panairit të Librit “Tirana 2022”, vëmendja ka qenë e përqendruar edhe tek botimet e shkrimtarëve të rinj. Njëri prej tyre është “Hoteli përbri kishës dhe disa tregime të errëta” i autorit të ri, Behar Jacaj. Mes shumë titujve të rinj në Panairin e Librit “Tirana 2022” vjen edhe “Hoteli përbri kishës dhe disa tregime të errëta” i autorit të ri Behar Jacaj.

Pas një pune gati 7-vjeçare, me dilemën që shoqëron çdo shkrimtar në fillime për t’i botuar ose jo krijimet e veta, libri është tashmë në duart e lexuesve, të cilët do të kenë mundësi të njihen me personazhe të pazakontë, që janë aq të ndryshëm sa edhe të ngjashëm njëkohësisht.

19 tregime, që siç kuptohet në titull, autori i quan të errëta, ndërthurin bashkëjetesën mes reales dhe fantazisë, që ngjan e çuditshme, po aq sa ç’mund të ngjajë një hotel, përbri një kishe!

Behari Jacaj ka lindur në Malësi të Madhe dhe ka mbaruar studimet e larta për Psikologji, profesion në të cilin punon prej vitesh. Ai është shpallur fitues i çmimit të parë në Festivalin Letrar “Tirana 2018” me prozën “Gjama e Gjamës” dhe gjithashtu ka marrë çmimin “Mik i Presidentit Rugova” në Manifestin Letrar “Prizren 2020”.



“Hoteli përbri kishës dhe disa tregime të errta” është botimi i parë i tij.

