Hoxha: Këlliçi me performancë në ngjitje, por në disavantazh. Gjithë fondi shtetëror për PD do t’i shkojë Roland Bejkos

22:10 06/04/2023

Analisti Artan Hoxha thotë se kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet e 14 Majit për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi po vjen me një performancë në ngjitje, por thekson se ai hyn në garë me disavantazh.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, analisti Hoxha thotë se i gjithë fondi shtetëror për PD-në, do t’i shkojë Roland Bejkos e po ashtu edhe koha televizive, siç e parashikon rregullorja për partitë poltike në zgjedhje.

Artan Hoxha: Belind Këlliçi po vjen me një performancë në ngjitje. Se sa do ta ngjisë maloren e lartë për të dalë mbi Veliajn, pastaj nuk varet vetëm nga ai sepse Belindi hyn në këtë garë edhe me një gjendje konfliktuale në partinë e vet, hyn me disavantazh. Mendoni vetëm një gjë: Gjithë fondi shtetëror për PD-në, do t’i shkojë Roland Bejkos. Gjithë koha televizive zyrtare do t’i shkojë Bejkos. Pra, kemi dhe një gjë të bukur se autorët e kaosit juridik, të konfliktit janë brenda PD-së. Absurdin politik e ka krijuar sistemi sepse i intereson që ky konflikt të vazhdojë. E kanë bërë këtë gjë që të mos i japin mundësi kandidatit të opozitës, Këlliçit që të dalë me gjithë potencialin e vet. Kjo tregon se druhen nga konkurrenti, jo se nuk druhen./tvklan.al