Hoxha në OKB: Zërat e 20 mijë grave kosovare duhet të dëgjohen

12:29 14/04/2022

Ambasadori Ferit Hoxha tha në Këshillin e Sigurimit se vjen nga një rajon i cili në një të kaluar jo shumë të largët, ka qenë stadi i konflikteve të mëdha dhe vuajtjeve njerëzore.

“Zërat e më shumë se 20 mijë grave dhe vajzave të dhunuara gjatë konfliktit në Kosovë duhet të dëgjohen. Ne kemi qenë dëshmitarë se si dhuna seksuale ishte një armë e neveritshme e luftës, një instrument për të poshtëruar, e përdorur gjerësisht në konfliktin në Kosovë në vitet 1998-1999”.

Sipas ambasadorit Hoxha krimet seksuale të lidhura me konfliktin e kryera në Kosovë, “për fat të keq nuk janë përfshirë kurrë në raportin e Sekretarit të Përgjithshëm për t’u hetuar, ndjekur penalisht dhe gjykuar”.

Në fund të fjalës së tij, Hoxha bëri thirrje që asnjë autor nuk duhet të mbetet i pandëshkuar as në Ukrainë, as në Jemen, as në Afganistan, as në Siri, as në Kosovë, askund.

