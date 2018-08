Hoxha publikon pamjet e vjedhjes së xhamisë, por besimtarët i kundërvihen

Një hoxhë ka publikuar në rrjetet sociale pamjet e kamerave të sigurisë nga vjedhja e xhamisë në Hatunije të Prishtinës. Hoxhë Ramadan Avdullahu thotë se xhamia është vjedhur më 22 Gusht nga një djalë i ri sikurse duket edhe në video. Ai madje kërkon edhe ndihmën e qytetarëve që t’i shpërndajnë sa më shumë pamjet e kamerave të sigurisë.

Por, me siguri ajo që nuk priste, është reagimi i besimtarëve. Sigurisht që e kanë kritikuar veprimin e të riut, por të njëjtën gjë kanë bërë gjithashtu edhe me hoxhën që shpërndau pamjet. Përmes komenteve në Facebook, ata thonë se hoxha nuk duhet t’i kishte shpërndarë këto pamje, por vetëm t’ia jepte policisë. Ndërsa për djalin e ri që vjedh paratë në xhami, thonë se është fëmijë që ka bërë një gabim dhe që ka nevojë për këshilla.

“I nderuari Hoxhë, së pari ky është një fëmijë që ka nevojë për këshillat tuaja, pavarësisht gabimit që e ka bë. Së dyti, mos e shfaq indinjaten e thellë duke nemur atë dhe familjen e pafajshme të tij. Së treti, ku po e din more hoxhë se 400 euro paskan qenë në atë kasafortë? A ke vendos kamera brenda saj që t’i vrojtojnë xhematin se sa pare i kanë dhënë ?

Më së paku hoxhë je ti i cili shpërndanë një video të një adoleshenti që ka gabuar, me të cilën video mund të ja prishësh ardhmërinë e tij. Përse more hoxhë i nderuar me të prek në pare na qartesh e na nem? A e di që ky fëmijë ka ardhmërij të pafundme, përse nuk mundohesh me këshillu, po me ja prish të ardhmen me publikim?

A e di që ka familje dhe mundet dikush per kete publikim me dal me t’i thy turinjët? Marre të qoftë, turp për ty dhe mjerë feja kush po e përfaqëson”, është një prej komenteve. /tvklan.al