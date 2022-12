Hoxhaj: Serbia ka ndjekur politikë të dyfishtë me serbët në Kosovë

23:54 12/12/2022

Ish-ministri i Jashtëm i Kosovës dhe deputeti i PDK Enver Hoxhaj thotë se Serbia ka ndjekur politikë të dyfishtë me serbët e Kosovës.

Duke folur në emisionin Opinion në Tv Klan për situatën që po ndodh në veri të Kosovës, Hoxhaj u shpreh se Beogradi zyrtar synon që të ketë kontrollin e territorin në veri të Kosovës.

Enver Hoxhaj: Serbia në këto 20 vitet e fundit ka ndjekur një politikë të dyfishtë në raport me serbët në Kosovë. Kur bëhet fjalë për veriun ata kanë bërë gjithmonë përpjekje për të bojkotuar sistemin politik. Kanë mbështetur integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Në këto 15 vitet e fundit ne kemi arritur që ta integrojmë komunitetin serb në institucionet e Kosovës dhe kjo shembje e institucioneve shtetërore të Kosovës në veri të vendit ka ndodhur më 5 Nëntor. Ndaj të njëjtin mendim me Batonin, që politika serbe në raport me Kosovën ka të bëjë me…

Blendi Fevziu: Me kontrollin e territorit.

Enver Hoxhaj: Qoftë të arrijë ndarje të brendshme, në formën e një autonomie të zgjeruar, qoftë të arrijë ndarje të jashtme që ta shkëpus një pjesë të territorit të Kosovës dhe t’ia bashkoj territorit të Serbisë. Por kohët e fundit ka një përpjekje edhe se si ta ndajë Kosovën nga partneriteti i saj me partnerët perëndimor. Në Serbi ka një grup punues, i cili realisht po zhvillon një punë hibride në raport me veriun, në raport me Kosovën.

