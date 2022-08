“Humb” dielli, Tirana nën reshjet e shiut | Video

Shpërndaje







14:20 12/08/2022

Moti i nxehtë dhe me diell i la vendin shiut orëve të drekës në Tiranë këtë të premte. Prej disa minutash në kryeqytet reshjet kanë qenë intensive.

Siç duket nga këto pamje të dërguara në redaksinë e Tvklan.al për rubrikën “Kallëzo” për shkak të shiut disa prej rrugëve janë mbushur me ujë.

Megjithatë nuk raportohet për problematika. Ndërkohë në një video tjetër, një pemë ka rënë si pasojë e shiut të fuqishëm.

Sinoptikanët kanë parashikuar që edhe gjatë fundjavës në Shqipëri të ketë prezencë të shpeshtë të vranësirave dhe shiut. Kjo do të prekë pothuajse në të gjithë territorin dhe nuk do të shpëtojë as bregdeti.

Megjithatë sinoptikanët janë shprehur se kjo do të ndodhë kryesisht gjatë mbrëmjes së ditës së shtunë dhe mëngjesit të ditës së diel.

Ndërkohë javën e ardhshme pritet një përmirësim i motit dhe rritje e temperaturave./tvklan.al