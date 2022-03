Humbasim në fund me Spanjën, Reja: I kënaqur me paraqitjen, por të shmangim gabime të tilla

15:56 27/03/2022

Shqipëria u mund 2 – 1 nga Spanja në fund me një gol që mund të ishte shmangur. Trajneri Edy Reja tha se duhet të tregohemi pak më të kujdesshëm, pasi gabime të tilla janë bërë edhe në të kaluarën.

“Më vjen shumë keq jo për paraqitjen, por për mënyrën se si i pësuam golat, pasi nuk është hera e parë. Kjo na ka ndodhur me Poloninë në shtëpi dhe sot mund të ishim në play off për Botërorin. Të tregohemi pak më të vëmendshëm. Nëse ne përmirësohemi në momente të caktuara mund të përballemi me skuadra shumë më të forta se ne. Në tërësi djemtë u paraqitën mirë, pasi nuk ishte një miqësore për ne”.

Për trajnerin e Kombëtares, goli i dytë i spanjollëve nisi në pozicion të parregullt.

“Tani që e pashë që ishte në pozicion jashtë loje. U ndjeva keq, më mirë mos ta kisha parë”.

Gazeta “AS” shkuan se Olmo shpëtoi festën, ndërsa “Sport” thotë se Ferran Torres hapi rrugën dhe Dani Olmo vendosi takimin në çastet e fundit.

Luis Enrique i cili iu gëzua asaj që futbollistët e tij dhanë në fushë, por tha se i kishte paralajmëruar se përballë ishte një kundërshtar që do t’i hapte probleme.

“I kisha thënë lojtarëve që është një skuadër që do të na hapë punë. Këtë e dinin që përpara ndeshjes. Këtu ishte një ambient i jashtëzakonshëm në Barcelonë, nuk mbaj mend një të tillë si lojtar dhe trajner. Tifozët ishin vendimtar për ne”.

Shqipëria ka edhe një miqësore tjetër të martën, atë ndaj Gjeorgjisë në Tiranë.

