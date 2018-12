Humbet jetën tifozi i Inter

Dramatike ishte ndeshja e një nate më parë mes Interit dhe Napolit, që përfundoi me humbjen e një jete. Një tifoz i Interit 35-vjeçar humbi jetën në spital pas plagëve të marra pasi u shtyp nga një furgon me tifozë të Napolit përpara ndeshjes që u luajt në San Siro. Në fakt situata para ndeshjes ishte e rëndë pasi tifozëritë e të dy skuadrave u përfshinë në përplasje fizike nga të cilat 4 napolitanë u plagosën të goditur me thika.

Policia ka arrestuar 3 persona, ultras të Interit që janë përfshirë në sherr me tifozët e Napolit. Policia dyshon se ka qenë një ngjarje e qëllimshme pasi të dyshuarit si autorë, kanë qenë të veshur me rroba të zeza si dhe kishin mbuluar fytyrat me kapuçë. Autoritetet e kanë përshkruar këtë ngjarje si pritë.

Në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, prokurori i Milanos tha se do të kërkonte ndalimin e transfertave për tifozët e Inter deri në përfundim të sezonit. Veç kësaj, mbylljen e tribunës jugore të stadiumit Meazza deri më 31 Mars 2019, që do të thotë ndalimin e ultrasve për të hyrë në stadium për 5 ndeshje të kampionatit dhe një të Kupës së Italisë.

Tv Klan