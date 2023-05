Humbet Tirana, hapet gara për titullin

Shpërndaje







23:34 06/05/2023

Fiton Partizani, 2 pikë larg përpara derbit

Gara për titullin kampion në Superiore është hapur një javë para derbit. Diferenca mes Tiranës dhe Partizanit është shkurtuar në vetëm 2 pikë. Kjo pasi bardheblutë e humbën 2 – 1 sfidën me Teutën të shtunën në Durrës. Kryeqytetasit shënuan të parët me Haxhiun, por durraskët me golat e Emiliano dhe Lorenco Vilës.

Ky rezultat u shfrytëzua nga Partizani që fitoi po me përmbysje 3 – 1 me Kukësin, që rrezikon çdo javë e më shumë rënien nga kategoria. Taipi gjeti rrjetën për verilindorët që në nisje të takimit, por të kuqtë përmbysën me 2 gola të Da Silva dhe një të Atana-skoski.

Në këto kushte derbi i 17 Majit do të ketë një rëndësi të veçantë për kampionatin që ka mbërritur në javën e 32.

Po të shtunën Vllaznia barazoi 2 – 2 takimin me Kastriotin në Elbasan, duke vështirësuar garën për një vend në kupat e Europës. Shkodranët që kaluan në avantazh 2 herë nuk mundën ta ruanin rezultatin.

Ndërsa Egnatia mundi 2 – 0 Bylisin me gola të Kasës dhe Malotës. Skuadra nga Rrogozhina forcon pozitën në vendin e tretë që të çon në kupat e Europës. Të dielën do të luhet përballja Laçi – Erzeni.

Tv Klan