Humbi koncertin e Ricky Martin në Tiranë, Balina Bodinaku: E kam intervistuar në Londër…

Mbrëmja e 20 korrikut ishte një prej më të paharruarave pasi këngëtari latin me famë botërore, Ricky Martin mbajti një koncert në Tiranë. Pjesëmarrja ishte e madhe, ndërsa ata që e humbën e ‘vuajnë’ ende keqardhjen e mungesës.

Mes tyre edhe Balina Bodinaku, një prej fanseve më të mëdha të tij që nuk e imagjinonte kurrë se një ditë këngëtari latin do të vinte në Shqipëri. Megjithatë, ajo ka patur mundësinë që ta takojë e madje edhe ta intervistojë. Episodin e veçantë Bodinaku e ndan me “Rudina” në Tv Klan.

Balina Bodinaku: Një person të cilin në një moment të caktuar unë kam qenë realisht, si shumë vajza të asaj moshe, të atij brezi besoj, të fiksuara pas tij, ka qenë Ricky Martin.

Rudina Magjistari: Ishe në koncert tani sivjet në verë?

Balina Bodinaku: Nuk munda dot sepse nuk isha në Tiranë.

Rudina Magjistari: Ah, çfarë ke humbur! Ka qenë super koncert!

Balina Bodinaku: Kam thënë që nëse do më thoshte dikush para shumë vitesh që do vinte Ricky Martin në Shqipëri dhe ti nuk do jesh në koncert, kjo do ishte një gjë që unë nuk do e kisha menduar kurrë.

Rudina Magjistari: Ja, këtë mund t’i kishe thënë vetes tënde 15-vjeçare: mos lëviz në filan datë se do vijë Ricky Martin në Tiranë!

Balina Bodinaku: Mirëpo kur isha vetëm 20 e pak vjeç, unë pata mundësinë ta takoja Ricky Martin dhe ta intervistoja, kur isha në Londër, punoja për BBC atëherë dhe kisha një…

Rudina Magjistari: Vërtet e ke? E ke takuar?

Balina Bodinaku: Po, kam edhe një fotografi me të, me autografin e tij.

Gjatë kohës që punonte për BBC, Balina Bodinakut iu desh të shkruante dhe të krijonte një produkt mediatik të përshtatshëm për radion. E vendosur që të bënte më të mirën dhe të spikaste, asaj i lindi ideja për të intervistuar Ricky Martin.

Balina Bodinaku: Mora vesh që Ricky Martin ishte në një tur në promovimin e single të tij, “La Vida Loca”, ishte në Londër dhe do bënte një tur nëpër disa… kanë qenë dyqane atëherë që shiteshin disqe, CD etj që nuk ekzistojnë më dhe bëra akreditimin atje. Në fakt nuk arrita dot të akreditohesha fiks për ta intervistuar dhe ç’bëra? Vura bexhin e BBC-së, atë që futesha në punë, që nuk ishte fare kartë akreditimi dhe u futa me atë aty brenda. Për një arsye, arrita të hyja, panë atë BBC dhe arrita t’i bëja disa pyetje.

Rudina Magjistari: Pra ti hyre aty, e takove, u përshëndete…

Balina Bodinaku Po, po, arrita t’i bëja disa pyetje dhe bëra ‘package’ më të bukur dhe të gjithë u impresionuan se isha e vetmja që kisha bërë një gjë të tillë. E kam madje të gjithë intervistën dhe ‘package’ që përgatita për BBC, e kam në shirit sepse ne punonim atëherë në shirita dhe montoheshin në shirita. Ky është një nga objektet që ruaj me fanatizëm në shtëpi./tvklan.al