Humbi nënën dhe bëri dasmë, blogerja: Po mendoj për një të katërt…

14:24 12/12/2023

Edlina Losha Bano është një nga njerëzit që duket se e shijon deri në detaj periudhën e festave. Për bisedën me “Shije Shtëpie” në Tv Klan, blogerja është kujdesur që edhe veshja e saj të lidhet me periudhën festive. Një fustan i gjelbër kadife që të kujton elfët e për më tepër që ajo zotëron edhe certifikatën nga Santa Klaus, shtuar edhe spilat e zbukuruara apo Babagjyshin dhe pemën e vendosur në flokë.

Nisur nga këto detaje, gazetarja e programit ngre pyetjen si do të ishte dasma e katërt e Edlinës nëse do të realizohej në një periudhë festive. Blogerja konfirmon se në të vërtetë është duke përgatitur një dasmë të katërt, por jo në periudhë festash sepse ndryshe do ta tepronte me gjithçka. Ajo zbulon edhe arsyen e të thënit “po” disa herë por me të njëjtin person, si dhe çfarë do të ndodhë në dasmën e ardhshme.

Edlina Losha Bano: Mendoj përsëri për një dasmë të katërt, jam duke e planifikuar, por jo në periudhë festash.

Katerina Trungu: Vërtet?

Agida Koçi: Jo në një periudhë festash.

Edlina Losha Bano: Jo, jo, jo. E kam piketuar, kam piketuar vendin, tani po merrem me detajet e fundit.

Katerina Trungu: Të të pyes për kuriozitet, pse e ke bërë këtë zgjedhje që të bësh disa herë dasmë, gjithmonë me të njëjtin burrë? Pra, pse e bën këtë përsëritje të dasmës, të betimit?

Edlina Losha Bano: Kush është e martuar këtu që ka kaluar disa vite martesë se ti më dukesh shumë e freskët, e di që herë pas herë ka nevojë për një ripërtëritje. Domethënë, një stimul.

Katerina Trungu: Një herë në sa vite ndodh kjo?

Edlina Losha Bano: Po nuk e di, kur të vjen, për mendimin tim nuk ka ligje kështu, jo pas vitit të tretë, të shtatë, të pestë, të pesëmbëdhjetë… unë e mendoj kur më vjen vetë. Për shembull një dasmë e bëra, atë që kam marrë fustanet e Frederikës sepse mua më ndodhi një fatkeqësi shumë e madhe, ndërroi jetë ime më dhe më zhyti kaq në terr ajo ngjarje që më ndodhi sa më duhej një ngjarje shumë e madhe që të kapërceja nga ai nivel që kisha rënë shumë në errësirë, lart. Mirëpo çfarë duhet që ta marrësh veten përveçse një dasmë e organizuar ashtu si do, me njerëzit që do, jo më që ta bën mami dhe babi, por që ti e bën vetë, fton ata që dëshiron, vesh fustanet që ti dëshiron, e bën në vendin ku ti do, e arredon aq bukur, ashtu si do… janë ca momente…

Frederika Muço: Ke njerëzit, fëmijët në gëzimin tënd.

Edlina Losha Bano: Po, patjetër duke kaluar në atë adoleshencën dhe ata e panë një kështu dhe e përjetuan shumë bukur dasmën, një ri-dasmë të prindërve të tyre, ishin me neve. Ka shumë, një tjetër pastaj isha në Las Vegas, atë e kisha ëndërruar prej shumë vitesh që e kisha planifikuar. Aty pastaj shkruajtëm emrin se nuk është e lehtë të bëhet, duhet të shkruash njëherë emrin, të caktojë datën ai pastaj të shkosh.

Katerina Trungu: Nuk martohesh direkt kur shkon në Las Vegas siç janë nëpër filma?

Edlina Losha Bano: Që të bëhet tamam e rregullt ashtu siç e bëra unë se edhe ashtu bëhet, kalon një natë në kazino dhe e kryejnë atë prandaj çdo kazino ka nga një vend ku ti mund të bësh një ceremoni dasme.

Katerina Trungu: Dhe e katërta, cila është arsyeja që ta dimë edhe këtë?

Edlina Losha Bano: E katërta është një ripërtëritje, shpresoj shumë që të më plotësohet se unë gjithmonë falenderoj Zotin për ato që më sjell, falenderoj Zotin për këtë stad që jam tani, ishallah bëhet, shpresoj dhe kjo është për një ripërtëritje, është edhe një përvjetor që kam unë tani.

Agida Koçi: E paskemi së afërmi domethënë?

Edlina Losha Bano: Në pranverë, shpresoj shumë. Kam piketuar vendin, besoj në Afrikë, por nuk e di./tvklan.al