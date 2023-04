Humbja e bashkëshortit i shkaktoi ankth, bekimi që ndihmoi Zamirën të rigjente veten

15:22 23/04/2023

Leta Cenolli është njeriu që iu është gjendur pranë një grupi të bukur grash, të cilat kanë ardhur të na njohin me të në “Ka Një Mesazh Për Ty” përmes historive të tyre. Zamira e njeh Letën që nga periudha e gjimnazit por momenti që atë e afroi më shumë me mikeshën ishte humbja e bashkëshortit, një ngjarje që ajo e rrëfen me detaje në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Zamira: Unë Letën e njoh prej vitesh, që në gjimnaz në Korçë, por tani unë kam emocione dhe do them vetëm një gjë që është më specifike tek mua. Para një viti unë kam humbur bashkëshortin dhe kalova në ankth, panik, u ndjeva shumë keq. Mundoheshin gocat të dilnim thosha jo, jam shumë mirë dua të rri brenda. Ka qenë Leta ajo që e falenderoj jashtë mase për durimin që pati ndaj meje, për përkushtimin dhe kujdesin që bashkë me motrat e tjera, linte punën, më merrte, unë iu thosha nuk dua t’ju bëhem barrë, ajo thoshte që “sot na ka ftuar”, për shembull “Zana për drekë, do na japë një drekë” si e si që unë të dilja.

Ardit Gjebrea: Të humbje mendjen.

Zamira: Të humbisja mendjen dhe arritëm së bashku një ditë që unë t’i thosha vetes po, jam ajo që kam qenë dhe e falenderoj dhe e dua jashtë mase sepse Leta nuk është bekim vetëm për mua, por është bekim për të gjithë ata që e njohin, edhe për familjen time.

Nga ana tjetër, Suzana e konsideron veten me fat që Leta shkoi në Prushë, aty ku tashmë prej 15 vjetësh zhvillohen çdo të enjte takimet e 25 grave.

Suzana:Unë dua të them që kam qenë gruaja më me fat nga të gjitha këto gra.

Ardit Gjebrea: Pse?

Suzana:Sepse Leta ishte me punë në Tiranë dhe ishte Zoti ndoshta ose fati im që e solli në Prushë.

Ardit Gjebrea: Çfarë ndryshoi në jetën tënde kjo atmosferë?

Suzana:Kjo ishte ndryshim shumë i madh sepse u prish sistemi, isha një shtëpiake, por kur shkova me Letën, shkova në punë, dola nga shtëpia./tvklan.al