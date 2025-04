Interi ka pësuar humbjen e tretë radhazi. Zikaltërit u mposhtën minimalisht në shtëpi nga Roma, në sfidën e javës së 34-t në Serinë A.

Një gol i shënuar nga Soule në minutën e 22-të, i dha suksesin skuadrës kryeqytetase në Milano.

Interi zbret në vendin e dytë me 71 pikë, po aq sa edhe Napoli kryesues, me këta të fundit që kanë një ndeshje më shumë për të luajtur dhe në rast se fitojnë, do të shkëputeshin në krye.

Në krahun tjetër, Roma vazhdon të konfirmojë momentin e mirë dhe ngjitet në vendin e pestë me 60 pikë.

/tvklan.al