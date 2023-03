Humbja me Poloninë, Çikalleshi: U mundëm me një gjysmë rasti

22:51 27/03/2023

Sulmuesi Sokol Çikalleshi mendon se kombëtarja shqiptare me ndeshjen e sotme përballë Polonisë ka hapur një faqe të re. Ai theksoi se në Varshavë u mundën nga një gjysmë rasti.

“Normalisht besoj se të gjithë e kemi parë sot. Keni parë një kombëtare ndryshe me shpirt gare dhe një kombëtare e denjë për të përfaqësuar të gjithë shqiptarët. Jemi mundur me një gjysmë goli, le të themi me një gjysmë rasti. Na vjen keq sepse rastet i patëm.

Kjo kombëtare besoj se ka hapur një faqe të re që duke nisur nga kjo ndeshje dhe në të ardhmen do i bëjë krenarë shqiptarët sepse besoj se këtë kombëtare kërkojnë të gjithë”, tha Çikalleshi./tvklan.al