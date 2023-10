Humbja shkakton tërmet në Çeki

12:14 13/10/2023

Presidenti i Federatës Çeke të Futbollit Fousek do të mbledhë Komitetin ekzekutiv

Humbja në Tiranë ka tronditur Kombëtaren Çeke të Futbollit. Tashmë për Çekinë është bërë shumë i komplikuar kualifikimi për në Euro 2024, ndërsa ekipi gjendet në vend të tretë në Grupin E me tetë pikë të grumbulluara.

Presidenti i Federatës Çeke të futbollit, menjëherë pas dështimit lajmëroi se do të bëjë një mbledhje të jashtëzakonshme me Komitetin Ekzekutiv, që do të vendosë fatin e trajnerin Jaroslav Silhavi. Qeveria e futbollit do të mblidhet javën e ardhshme, pasi të përfundojë sfida vendimtare kundër Ishujve Faroe.

Tekniku 61-vjeçar e di se pozita e tij në stol ka ndryshuar pas dështimit në “Air Albania”. Çështja e humbjes do të diskutohet, kjo është e qartë, por detyra ime është që të përgatis ekipin për të dielën për sfidën ndaj Ishujve Faroe në Plsen tha ai për mediat pas sfidës.

Silhavi nuk e di vendimin që Komiteti Ekzekutiv do të marrë në lidhje me të. Fitorja në sfidën kualifikuese të radhës është domosdoshmëri për çekët, në mënyrë që të vazhdojnë të shpresojnë. Por në ekip, presioni është rritur së tepërmi.

