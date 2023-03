Humbja turpëruese ndaj Spezias, Inter rrezikon objektivat

23:42 11/03/2023

Ecuria e tretë më e keqe në histori

Humbja ndaj Spezias mund të jetë ajo e knock-out për Interin. Zikaltërit dështuan jo vetëm për të kërcënuar kreun e mbajtur nga Napoli, por tashmë rrezikojnë prezencën në Champions League në sezonin e ardhshëm.

Skuadra e Inzaghi gjendet në vendin e dytë me 50 pikë, por rivalët ndjekës janë shumë pranë. Për më tepër në rast se Juventusit i rikthehen 15 pikët e penalizimit, bardhezinjtë do të komplikonin planet e të gjithëve.

Inter po përjeton sezonin e tretë më të keq që prej kohës kur fitorja llogaritet me tre pikë.



Zikaltërit kanë humbur tetë ndeshje në 26 ndeshje, teksa një ecuri të ngjashme e kishin edhe në sezonin 1998-1999 ku pësoi 10 humbje në këtë hark sfidash, teksa në sezonin 2011-2012 humbi 11 duele.

Përballjet e radhës do të jenë vendimtare për vazhdimësinë, pasi në 5 ditë do të luajnë të ardhmen në Ligën e Kampionëve ndaj Portos dhe përballë Juventusit, me derbin e Italisë që mund të hapë të tjera probleme për Interin në rast dështimi.

