Hungaria krah Serbisë, bllokon Kosovën

Shpërndaje







23:50 10/01/2023

Dacic hedh paralele mes Kosovës dhe Vojvodinës

Hungaria nuk bën pjesë në grupin e pesë shteteve që nuk e njohin Kosovën, por ka deklaruar veton në integrimin e saj në institucionet evropiane deri kur të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Deklarata ka ardhur nga shefi i diplomacisë hungareze Peter Szijarto në krah të homologut serb Ivica Daçiç.

“Qëndrimi ynë është se do të rrezikohej arritja e një kompromisi për një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë nëse institucione të caktuara evropiane do ta pranonin Kosovën përpara saj. Dhe për këtë, Hungaria do të votojë kundër anëtarësimit të Kosovës në institucionet evropiane”, tha Peter Szijarto.

Daçiç ju kujtoi hungarezeve se ish-RSFJ përbëhej nga Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Kroacia dhe Sllovenia dhe se Serbia kishte dy krahina.

“Ju hungarezët e keni të qartë se çfarë është Vojvodina që është njësoj si Kosova. Sipas të drejtave kushtetuese, si ka mundur dikush ta shpallë pavarësinë e Kosovës pa pëlqimin e Beogradit, e ai nuk ka mundur”, tha ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Daçiç.

Daçiç ka kujtuar se Marrëveshja e Brukselit për bashkësinë e komunave serbe është nënshkruar që në vitin 2013 dhe nuk është zbatuar për nëntë vjet nga Kosova.

Klan News