Hyn në fuqi vendimi për konfiskimin e ndërtimeve pa leje

14:18 13/09/2022

Subjekti ndërtues ka të drejtën t’i parablerje sipërfaqet pa leje me çmimin e tregut

Hyn në fuqi vendimi i qeverisë për konfiskim e ndërtimeve pa leje, ose atyre që kanë shkelur lejen e ndërtimit.

Vendimi i publikuar në fletoren zyrtare përcakton se, procedura e konfiskimit për interes publik fillon me propozimin e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, pas marrjes së njoftimit nga IMT-ja vendore për shkelje.

Por përpara nisjes së konfiskimit të objektit, zhvilluesi apo çdo subjekt i autorizuar prej tij, me akt noterial kalon në favor të shtetit, me kontratë premtim shitjeje me vlerë 1 Euro, të drejtën e pronës të sipërfaqeve të ndërtuara pa leje ose në tejkalim të lejes së ndërtimit, me qëllim përdorimin e tyre për nevoja të strehimit social apo për interes publik.

Nëse subjekti shpreh interesin për të parablerë punimet pa leje, ndërtimet e konfiskuara mund t’i transferohen subjektit ndërtues të objektit apo çdo subjekti të autorizuar prej tij, por me çmimin e tregut. Pavarësisht blerjes së punimeve për tejkalim të lejes, subjekti është I detyruar të paguaj gjobën, sipas ligjit për planifikimin e territorit.

Nga momenti i kryerjes se aktit të konstatimit të paligjshmërisë në ndërtim deri në përfundim të procedurës së konfiskimit, punimet pezullohen me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të IKMT. Në vendimin e qeverisë përcaktohet se Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka detyrimin për regjistrimin e vendimit të konfiskimit së bashku me certifikatën e përdorimit, e cila, përveç pjesëve të objektit që janë ndërtuar konform lejes së ndërtimit dhe që mbeten në pronësi të zhvilluesit, duhet të përcaktoj pejsën e konfiskuara në në favor të shtetit. Akti I konfiskimit përmban detajet e subjektit që i është shtetëzuar prona, detaje të objektit, vendndodhja dhe sipërfaqja e tij.

Ministria përgjegjëse për administrimin e pronave shtetërore, brenda 6 (gjashtë) muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, krijon dhe administron një regjistër të veçantë për regjistrimin e objekteve të konfiskuara me çdo të dhënë të tyre.

PERMBAJTA E AKTIT TE KONFISKIMIT

a) të dhënat për subjektin që i kryhet konfiskimi

b) vendndodhjen e objektit të konfiskuar

c) sipërfaqen e objektit

ç) pamjen e brendshme dhe të jashtme

d)detaje të objektit (numri I mureve, dritareve etj.)

dh)detaje të punimeve të objektit

e) çdo të dhënë tjetër që është karakteristikë

apo e veçantë për objektin e konfiskuar

Klan News