Hyri për gips në pronën e tjetrit, IMT Kavajë vendos ndërhyrjen

Shpërndaje







21:22 27/12/2022

Për ankesën e zotit Qerim Tabaku, të cilit i kanë zaptuar pronën për nxjerrjen e gipsit aty, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan ka njoftuar sallën operative të Kavajës.

Policia Kavajë, salla operative: Është paraqitur ky ankuesi te komisariati jonë dhe po merren oficerët e Policisë Gjyqësore me rastin në fjalë. Janë të dyja palët që kanë konfliktin brenda komisariatit dhe po zgjidhet problemi nga ana jonë. Do vijmë patjetër dhe do të zgjidhet problemi.

Pas komunikimit me sallën operative të Policisë Kavajë, ajo dërgon pas disa minutash OPGJ, Afrim Meçe për verifikim pas 3 vjetësh.

Gazetarja: Ka një vendim gjykate për pezulim punimesh dhe këto janë në process gjyqësor dhe sipas rregullit, në momentin që janë në process gjyqësor, këtu nuk duhet që të vijojnë punimet. Çfarë keni bërë këto 3 vite? Pse duhet të vish sot që ka ardhur Stopi këtu?

Afrim Meçe: Largohuni andej ju.

Gazetarja: Po pse të largohem?

Afrim Meçe: Do të bëjmë veprime. Pse me ne do të rrini ju?

Gazetarja: Ku ke qenë para 3 vjetësh?

Afrim Meçe: Janë referuar materialet në Prokurori.

OPGJ-ja Afrim Meçe kqyr vendin, bën foto dhe matje.

Gazetarja: Po çfarë do të bëhet tani?

Afrim Meçe: Do të dërgoj përgjigje me shkresë.

Më pas gazetarja e “Stop”i drejtohet Policisë Bashkiake të Kavajës që kjo e fundit të njoftojë IMT-në.

Drejtori i këtij institucioni, Ylber Nurçe premton të marrë masa për heqjen e mjeteve nga prona e Qerim Tabakut.

Drejtori i Policisë Bashkiake, Kavajë: Unë sa të kthehem në zyrë do njihem me materialet, ndonjë ankesë apo vendim gjykate për këtë pjesë dhe do të veprojë menjëherë sipas ligjeve përkatëse, të flasim me drejtoritë përkatëse për të parë dhe mjetet që si ta bëjmë spostimin e këtij skrepi.

Gazetarja: Do të mbetemi në kontakt derisa të hiqet.

Drejtori i Policisë Bashkiake, Kavajë: Patjetër, patjetër! Ju falenderoj shumë për problemin e ngritur, do jemi në kontakt për çfarëdolloj problematike./tvklan.al