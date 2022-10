Hyseni: Osmani dhe Kurti, sjellje fëminore

18:00 29/10/2022

“Po rrezikojnë të ardhmen e Kosovës”

Ish-ministri i Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni i konsideron fëminore dhe të papjekura sjelljet politike të presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti karshi kërkesave të ndërkombëtarëve. Duke iu referuar vendimmarrjes më të fundit të qeverisë për të modifikuar vendimin e targave, Hyseni thotë se krerët aktual të shtetit po shkatërrojnë gjithçka është ndërtuar në këtë tri dekada.

“Me veprimet e tyre politike, sinonim i populizmit ekstrem, ata po punojnë kundër interesave fondamentale të shtetit të Kosovës duke rrezikuar të ardhmen tonë kolektive! Paradoksalisht, rreziku më i madh Kosovës sot i vjenë nga këta liderë dhe aventurat e tyre fëminore politike”, tha ai.

Ai thotë se Kosova është shtet, mbi të gjitha falë përkrahjes së pakursyer e vendimtare të demokracive perëndimore me në krye SHBA-në.

“Ndërkohë që sot Kosova udhëhiqet nga dy aventuristë egocentrikë e narcisoidë, të cilët duke bërë lojëra fëmijësh me targa, po rrënojnë aleancën dhe partneritetin me vendet më demokratike, përkatësisht me përkrahësit strategjikë të Kosovës në botë”.

Kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për targat u shpreh edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili theksoi se ishte i zhgënjyer që Prishtina nuk kishte marrë parasysh kërkesën e kuintit për shtyrjen me 8 muaj të afatit për zëvendësimin e targave serbe.

Një ditë më parë, qeveria Kurti vendosi që modifikojë vendimin për zbatimin e reciprocitetit, duke përcaktuar implementimin e tij me faza.

