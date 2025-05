Ditën e djeshme, të enjten e 1 Majit, Sean Diddy Combs doli para trupës gjykuese ku mbi të rëndojnë një srë kallëzimesh për abuzim seksual. Toagt e zeza i bënë P. Diddy-t një propozim, megjithatë ky i fundit u tregua shumë “kryeneç” duke mos e pranuar.

Gjyqtari Arun Subramanian i sugjeroi reperin që nëse do të pranonte fajësinë në veprat penale për të cilat akuzohet, atëherë do të ketë një dënim më të lehtë me burg. Me pak fjalën për pak vite burg për Diddy Combs nëse pranonte falësinë. Megjithëse nuk janë zbuluar më shumë detaje, është bërë e ditur se reperi nuk e ka pranuar propozimin nga gjykatësi.

Është parashikuar që gjyqi ndaj tij të nisë sërish të hënën, ku do të sqarohen akuzat për shantazh, trafikim seksual përdhunim dhe transportim të personave që përfshiheshin në rrjetin e prostitucionit të tij. Deklaratat dhe dëshmitë ndaj tij, nisin nga data 12 Maj.

Reperi i famshëm, Sean “Diddy” u arrestua në Shtator të vitit të kaluar në New York City. Ai është përballur me një sërë akuzash që nga sulmi seksual deri te abuzimi, duke përfshirë edhe ish-partneren e tij Casandra “Cassie” Ventura dhe padinë e përdhunimit të një vajze të mitur.

Problemet ligjore të reperit filluan në Nëntor 2023 kur Ventura ngriti padinë e saj. Në Maj, pamjet të postuara nga CNN ku ai shfaqej duke sulmuar ish-partneren e tij tronditën mbarë opinionin publik.

Më pas, 2 gra të tjera ngritën padi duke pretenduar se “Diddy” i kishte abuzuar dhe sulmuar seksualisht. Ai mohoi të gjitha akuzat në atë kohë dhe një zëdhënës i reperit i quajti paditë një “rrëmbim parash”.

Më pas, në muajin Dhjetor një tjetër padi goditi reperin. Kësaj here ishte një tjetër grua që pretendonte se ishte trafikuar nga Combs dhe 2 meshkuj të tjerë kur ishte 17 vjeç.

Ndërkohë, në shkurt, një tjetër padi u ngrit ndaj reperit nga ish-producenti i tij Rodney Jones, i cili u shpreh se “Diddy” u përpoq ta “ushtronte” që të kryente marrëdhënie seksuale me të tjerët. Combs i mohoi akuzat, por një muaj më vonë, pronat e tij u bastisën.

Në qendër të hetimit janë festat e tij të çmendura për të cilat është akuzuar se një mori njerëzisht janë droguar, përdhunuar dhe sulmuar seksualisht prej tij dhe personave të tjerë, përfshirë të famshëm./tvklan.al