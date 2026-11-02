02 nëntor 2026 – Një 36-vjeçar është arrestuar në Spanjë me qëllim ekstradimin në Shqipëri i akuzuar për vrasje të mbetur në tentativë.
Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në mars 2022 në lagjen “Skëndërbeg” në Shkodër teksa 36-vjeçari ka qëlluar me automatik drejt një biznesi duke shkaktuar vetëm dëme materiale.
“Në vitin 2022, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja”, mbetur në tentativë, dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
36-vjeçari akuzohet se në muajin mars 2022, për motive të dobëta, ka qëlluar me armë zjarri automatike në drejtim të subjektit në pronësi të shtetasit S. S., në lagjen “Skënderbeg”, duke shkaktuar vetëm dëme materiale”, njofton policia.
Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me Interpol Madridin për të finalizuar procedurën e ekstradimit të 36-vjeçarit në Shqipëri.
/tvklan.al