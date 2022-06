I dehur dhe mbante fëmijën në sedijen e parë të makinës, arrestohet shoferi në Tiranë

22:25 14/06/2022

Forcat e Komisariatit Nr.4 të Policisë së Tiranës kanë arrestuar drejtuesin e një mjeti pasi iu largua policisë dhe refuzoi të kryente testin e alkoolit.

Shoferi me iniciale A.D. u konstatua në rrugën Bardhyl duke mbajtur një fëmijë në sedijen e parë të makinës pa sisteme fiksimi, shkelje kjo e Kodit Rrugor.

Gjatë kontrollit policor, në komunikimin me efektivët, drejtuesi i mjetit ka shfaqur shenja të përdorimit të alkoolit. Pasi i është kërkuar që të kryejë testin e alkoolit, ai ka refuzuar dhe është larguar menjëherë me mjet, me shpejtësi, dhe për këtë arsye, punonjësit e policisë i janë vënë menjëherë në ndjekje dhe në rrugën “4 Dëshmorët” kanë bërë ndalimin e tij.

Drejtuesi i mjetit sërish ka refuzuar t’i nënshtrohej testit të alkoolit dhe pas këtij kundërshtimi të dytë është shoqëruar për në ambientet e Komisariatit të Policisë Nr.4, Tiranë, ku edhe në ambientet e Komisariatit ka refuzuar t’i nënshtrohej testit të alkoolit.

Gjatë shoqërimit për në Komisariat të drejtuesit të mjetit, janë njoftuar familjarët e fëmijës 5-vjeçar, i cili është marrë më pas nga nëna e tij.

Pas kryerjes së testit të alkoolit ka rezultuar se shtetasi A. D. drejtonte mjetin në gjendje të dehur në masën 0.86 mg/l.

Përveç ndëshkimit për shkeljet rrugore, ku i është pezulluar leja e drejtimit për 24 muaj, iu zbritën 15 pikë nga leja e drejtimit dhe u ndëshkua me masë administrative me 30.000 lekë të rinj.

Në vijim të veprimeve u bë arrestimi në flagrancë i drejtuesit të mjetit për veprat penale të “Drejtimi i automjeteve në gjendje të dehur” dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të Policisë së rendit publik”. /tvklan.al