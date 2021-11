I dehur në timon, 40-vjeçarit në Elbasan i gjendet dhe kokainë në makinë - Tv Klan

I dehur në timon, 40-vjeçarit në Elbasan i gjendet dhe kokainë në makinë

09:42 29/11/2021

Policia e Elbasanit ka vënë në pranga një 40-vjeçar, i cili ka qenë i dehur në timon dhe ka shkaktuar një aksident.

Autoritetet bëjnë me dije se 40-vjeçari me iniciale L.P., teksa ka qenë duke drejtuar mjetin e tij tip “Renault”, është përplasur me një shtyllë elektrike.

Ndërkohë mësohet se gjatë kontrollit të mjetit i është gjetur dhe një sasi lënde narkotike e dyshuar kokainë.

Tashmë 40-vjeçari akuzohet për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Shkatërrimi i pronës” dhe Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”./tvklan.al