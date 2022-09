I dënuar më parë në Angli, 29-vjeçari arrestohet teksa ‘ndihmonte’ emigrantët

13:52 03/09/2022

Një 29-vjeçar është vendosur në pranga nga Policia e Elbasanit për transportimin e 5 emigrantëve të paligjshëm.

Në aksin rrugor Elbasan – Peqin, shërbimet e Policisë i kanë bërë shenjë ndalimi automjetit tip “Hyundai”, me drejtues shtetasin E. P., i cili nuk ka ndaluar , por ka tentuar të largohet me shpejtësi dhe për pasojë ka dalë nga rruga kryesore.

Pas ndjekjes nga policia, ky shtetas është ndaluar së bashku me automjetin që drejtonte, me të cilin po transportonte 5 emigrantë të paligjshëm, kundrejt fitimit, me qëllim kalimin drejt vendeve të BE-së.

29-vjeçari i arrestuar, ka qenë i dënuar më parë në Angli për disa vepra penale. Ai është përsëritës i veprave penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë”.

Materialet e operacionit të quajtur “Last time” kanë kaluar në Prokurori për veprime të mëtejshme./tvklan.al