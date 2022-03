I dërguari i Pekinit në Lviv: Kina nuk do ta sulmojë kurrë Ukrainën

09:41 17/03/2022

Diplomati i lartë i Kinës u tha zyrtarëve në Lviv se Kina nuk do ta sulmojë asnjëherë Ukrainën. Ky lajm është bërë i ditur nga qeveria ukrainase përmes një njoftimi për shtyp.

“Kina nuk do ta sulmojë kurrë Ukrainën. Në këtë situatë në të cilën ndodhemi, ne do të veprojmë me përgjegjësi,” i tha ambasadori i Kinës në Ukrainë, Fan Xianrong, kreut të administratës ushtarake rajonale në Lviv, Maksym Kozytsky-t gjatë një takimi.

Xianrong tha se ambasada kineze ishte zhvendosur nga Kievi në Lviv dhe do të qëndronte atje për momentin.

Më herët, ambasadori i Kinës në SHBA, Qin Gang botoi një shkrim në Washington Post, ku thuhej se Pekini dëshiron të shohë një fund të konfliktit në Ukrainë, duke hedhur poshtë në këtë mënyrë “thashethemet” se “Kina e dinte, pranoi dhe në heshtje e mbështeti luftën”.

“Konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës nuk i bën mirë Kinës. Sikur Kina të dinte për krizën e afërt, ne do të kishim bërë më të mirën për ta parandaluar atë,” shkroi Qin./tvklan.al