“I falenderoj shumë, i dua shumë dhe uroj që të gjitha vajzat shqiptare të luajnë futboll”. Duka videomesazh surprizë për dy vajzat kampione të futbollit

23:06 16/04/2022

“E Ardhmja është vajzë” kishte një surprizë tejet të veçantë për të dyja vajzat e ftuara mbrëmjen e kësaj të shtune në emision. Dy kampionet e futbollit të femrave, Megi Doçi dhe Esi Lufo morën një videomesazh nga Presidenti i FSHF, Armand Duka.

“Mirmbrëma Mira, Megi, Esa. Fillimisht do doja të të falenderoja ty Mira si drejtuese e emisionit për hapësirën që i ke dhënë vajzave të futbollit të ekipit tonë. Ju keni sot në studio dy nga ikonat e futbollit shqiptar, të cilat kanë dhuruar spektakël në fushën e gjelbër në Shqipëri dhe jashtë saj. Kanë dhënë rezultate shumë të mirë. Do doja t’i falenderoja të dyja vajzat dhe të falenderoja dhe shoqet e tyre të ekipit, për rezultatin e fundit që arritën në Armeni, me një fitore të thellë 4-0. Futbolli në Shqipëri dikur ishte një tabu, mendohej vetëm si një lojë e meshkujve. Por jo, sot jemi të bindur që ai nuk është vetëm për meshkuj, është edhe për vajza. Këtë e kemi arritur edhe falë punës së federatës, por edhe falë kontributit të këtyre dy vajzave që ti ke sot në studio dhe shoqeve të tyre”.

“Përfitoj nga rasti t’i ftoj të gjithë prindërit në Shqipëri, që mos e shohin futbollin si sport mashkullor, por si sport i të gjithëve dhe t’i edukojnë vajzat e tyre që të luajnë futboll. Nëpërmjet futbollit do të bëhen më të mira për jetën, mund të bëhen edhe profesioniste shumë të mira. Ne si federatë e kemi prioritet futbollin e femrave, kemi prioritet dhe futbollin e fëmijëve dhe do të punojmë shumë në këto dy drejtime. Besoj me dy vajzat që ke në studio dhe me shoqet e tyre ne do t’ia arrijmë”.

“Falenderoj edhe njëherë, Megin, edhe Esën për kontributin që kanë dhënë. Të dyja kanë histori për të treguar dhe besoj se do ta plotësojnë mirë emisionin tuaj, apo dhe do të japin emocione. Megi vjen nga një zonë e thellë e Shqipërisë, por falë punës së saj, këmbënguljes së saj, arriti që të bëhet një futbolliste shumë e mirë. Arriti të bëhet dhe golashënuesja më e mirë në botë për një periudhë. Gjithashtu edhe Esa, është disi më e re, por ka të dhëna premtuese për të arritur akoma lart. I falenderoj shumë, i dua shumë dhe uroj të gjitha vajzat në Shqipëri të luajnë sa më shumë futboll.”/tvklan.al