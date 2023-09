I fali tradhtinë bashkëshortit, Soviana: Nuk i jepja rëndësi vetes, atë e shtyu…

16:22 10/09/2023

Tradhtia bashkëshortore e bëri Sovianën të vendoste t’i jepte fund martesës 17-vjeçare me Mikelin, me të cilin ka 4 fëmijë. Megjithatë, për të ishte e rëndësishme që fëmijët të kishin një raport të mirë me të atin dhe përpiqej fort për këtë.

Nga ana tjetër, vetë Soviana ruante një marrëdhënie të ngushtë me prindërit e Mikelit, për të cilët rrëfeu gjatë “Ka Një Mesazh Për Ty” se sa pranë i kanë qëndruar në momentet e vështira. Në një çast, gjatë një gëzimi familjar, Sovianës i shfaqet mundësia e ribashkimit të familjes së saj.

Soviana: Derisa një ditë kishte mami ditëlindjen dhe u mblodhëm të gjithë në një lokal. Aty pastaj erdhi edhe Mikeli dhe ishin karriget kështu rreth tavolinës dhe vëllai im u ngrit edhe… jo, i thashë, mos m’u afro. “Aty”, më tha mua “dhe sot mbaron kjo punë”. E pashë që qeshnin të gjithë, fëmijët gëzonin dhe thashë po pse mos ta hedh edhe unë një hap, falja është hyjnore, njerëzit bëjnë gabime.

Ardit Gjebrea: Nuk i dhe njëherë një dru të mirë përpara?

Soviana: Jo.

Ardit Gjebrea: Të bëri gjë këtu te zemra, pak, pak?

Soviana: Po tani… përderisa e pranova, trokiti një çikë ajo.

Përveç pajtimit, Soviana ndan me rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan edhe motivet që ata kanë diskutuar së bashku që e shtynë Mikelin drejt tradhtisë.

“Ai, sa ishim bashkë, unë iu jam përkushtuar fëmijëvve, shtëpisë, punës dhe nuk i jepja rëndësi vetes dhe kjo mendoj se atë e shtyu të shkonte te dikush tjetër”, shprehet Soviana./tvklan.al