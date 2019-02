I flet pasqyrës, Elena Kocaqi: Është një autokritikë

Statusi dedikuar vetes në rrjetet sociale, pikërisht në ditën e ditëlindjes e risolli historianen Elena Kocaqi në qendër të mediave. Dhe duke marrë shkas nga ky status drejtuesi i “Zonë e Lirë” Arian Çani e kishte ftuar në emision.

Kocaqi sqaroi se monologu drejtuar vetes në pasqyrë ishte autokritikë dhe sipas saj shumë pak njerëz e bëjnë këtë publikisht. Ajo tha se do të bëj një libër psikologjiko-fizik për të studiuar marrëdhënien me veten për të gjithë njerëzit.

Arian Çani: Ai ishte narcizëm?

Elena Kocaqi: Në fakt nuk ka lidhje me këtë. Shumë pak njerëz e bëjnë këtë me veten dhe aq më tepër ta shkruajnë publikisht. Unë jam duke bërë një studim me veten. Për marrëdhënien me veten.

Arjan Curi: Paradoksi i pasqyrës është shumë i vjetër. Pasqyra në gënjen horizontalisht, por jo vertikalisht.

Elena Kocaqi: Marrëdhënien me veten ne e shikojmë si qesharake, por në fakt është vendimtare. Asnjë nuk mund të të kuptojë ty më shumë se sa vetja.

Arian Çani: Pse vendose të ndash këtë vit dy Elenat e tua?

Elena Kocaqi: Doja të bëja pak qejf për ditëlindjen e Elenës tjetër.

Arian Çani: Mos ndoshta je pak e zhgënjyer?

Elena Kocaqi: Është edhe ajo. Jam edhe pak e zhgënjyer nga njerëzit. Realiteti ku jetojmë na lëndon dhe shpesh mundohemi të krijojmë një realitet tonin dhe unë jam shumë e lumtur brenda realitetit tim.

Arian Çani: Ky është një lloj autizmi.

Elena Kocaqi: Jo jo. Duhet të mbash autokontollin tek vetja. Është një kritikë që i bën vetes dhe fillon të studiosh veten./tvklan.al