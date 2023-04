“I forti” rreh nënën dhe vajzën e saj jetime

21:50 29/04/2023

Policia e arreston, prokuroria nuk kërkon paraburgim

Kjo situatë është vetëm kulminacioni i dhunës disa vjeçare që 55-vjeçarja Z.Z dhe 25-vjeçarja M.Z, në Maqedoninë e Veriut, e durojnë me vite nga fqinjët e tyre. E kur një burrë hyn në përleshje fizike me një grua të moshuar dhe një vajzë, ja cili është rezultati.

Ditën e sulmit u shkoi dita nëpër stacione policore, e sot nëpër institucione shëndetësore.

25-vjeçarja M.Z është arsimtare, që dy ditë po mungon në shkollë sepse nuk mund të dalë para nxënësve me shenja në fytyrë.

-Ju punoni me një grup të veçantë të fëmijëve, nuk dëshironit të ju shohin në këtë gjendje me gjithë këto lëndime?

“Po, unë punoj me fëmijë me autizëm, me fëmijë me pengesa në zhvillim dhe për mua kjo është cenim i reputacionit. Unë sot nuk isha në punë për shkak se fytyra ime duket shumë keq”, tha M.Z.

Edhe pse policia e arrestoi dhunuesin, Prokuroria nuk kërkoi masë paraburgimi, e ai edhe sot jeton përballë, 30 metra larg shtëpisë së viktimave.

-Sot dhunuesi është ende në liri dhe ju duhet të jetoni pak metra larg tij. A frikësoheni, si do të fleni sonte?

“Frikësohemi po! Edhe mbrëmë frikësoheshim, nuk kemi bërë gjumë aspak posaçërisht nëna ime që ka shumë trauma prej vitesh”, tha ajo.

Nëna 55-vjeçare, përveç se është dashur të rrisë një jetim e vetme, me vite po duron edhe torturat e fqinjëve. E gjithë kjo ka për qëllim që t’u marrin pronën dhe t’i largojnë nga vendi ku jetojnë. Duke pas parasysh se janë dy gra me një rrogë, ato nuk kanë mundësi që ta lënë shtëpinë dhe të largohen.

Klan Macedonia