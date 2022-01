I ftohti polar mbërthen vendin

15:40 21/01/2022

Probleme me dëborën në zonat malore

I gjithë vendi është përfshirë këtë të premte nga moti i ftohtë me temperatura të ulëta. Reshjet e dendura të dëborës zbardhën qarkun e Dibrës dhe të Kukësit që prej orëve të para të mëngjesit.

Në qytetin e Peshkopisë dëbora ka arritur në disa centimetra.

“Momentalisht nuk kemi rrugë të bllokuara, trashësia e dëborës arrin nga 5 deri në 30 centimetër në Kalanë e Dodës, në Lurë apo zonën e Gollobordës”.

Megjithatë sa i përket akseve nacionale është i detyrueshëm kalimi me zinxhirë në rrugën Peshkopi – Tiranë, Peshkopi -Kukës, apo Peshkopi – Librazhd.

Reshjet intensive të dëborës në juglindje të vendit, kanë bllokuar edhe aksin Pogradec – Korçë.

Po ashtu është ndaluar përkohësisht qarkullimi edhe në Rrugën e Arbrit. Ndwrkohw të gjitha grupet e emergjencës dhe forcat e armatosura po qëndrojnë në gatishmëri.

“Veriu dhe juglindja janë me problematike. Në varësi të gjendjes që mund të krijohet ne jemi në gatishmëri dhe në gjendje të ndërhyjmë dhe të jemi prezent, qoftë nga toka me mjete të rënda, apo nga ajri nëse do të jetë nevoja”.

Autoriteti Rrugor Shqiptar kërkon një vëmendje të shtuar edhe nga drejtuesit që qarkullojnë në akset Boboshticë – Dardhë, Qafë Thanë-Kapshticë, Bajram Curri – Valbonë dhe Qafë Mali Fierzë, për shkak të pranisë së borës dhe të ngricave.

