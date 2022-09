I gjenden 4840 tableta ekstazi, arrestohet 52-vjeçari në Dhërmi. I shiste në lokalet e natës

09:57 14/09/2022

Një 52-vjeçar me iniciale A.T. nga Dhërmiu është arrestuar nga policia gjatë një aksioni anti-drogë. Atij iu gjetën 4840 tableta ekstazi, doza me lëndë të dyshuar narkotike MDMA, ketaminë, amfetaminë, LCD dhe një sasi lënde e dyshuar kokainë.

Lëndët narkotike 52-vjeçari i shiste tek persona të ndryshëm në lokalet e natës në Dhërmi.

Të arrestuarit iu sekuestruan edhe një sasi lekësh dhe eurosh që dyshohet se i ka përfituar nga shitja e lëndëve narkotike.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. /tvklan.al