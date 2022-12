I gjenden doza heroine dhe kanabisi, pranga 33-vjeçarit

09:11 17/12/2022

33-vjeçari me iniciale N.G. është vënë në prangat e policisë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, Policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 82 doza me lëndë të dyshuar narkotike heroinë dhe 12 doza me lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa.

Nga veprimet hetimore, dyshohet se ky shtetas siguronte lëndë narkotike dhe më pas i përgatiste në doza në banesën e tij me qëllim shitjen e tyre.

Punohet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të këtij shtetasi.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme./tvklan.al