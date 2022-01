I gjeti të dashurit tampon në dhomë, e reja sajon planin gjeni për të zbuluar tradhtinë

13:15 05/01/2022

Një vajzë që gjeti një tampon në dhomën e të dashurit të saj është quajtur “gjeni” në rrjetet sociale për mënyrën si “hetoi” nëse ai e kishte tradhtuar.

Lois Sanders po rrinte me të dashurin e saj kur syri i kapi një tampon të mbështjellë me letër të verdhë dhe rimel, poshtë dollapit të tij, të cilat nuk ishin të sajat. Kur foli me të dashurin për çfarë kishte parë, ai tha se mund të ishte e ndonjë studenteje universiteti që kishte qenë përpara tij, por kjo nuk e bindi vajzën.

Në rrjetin social Tik Tok, e reja ndau të gjithë ngjarjen e saj në një video që është parë mbi 4.1 milionë herë në 24 orë. Lois kontaktoi me një e-mail kompaninë që kishte prodhuar tamponët për të gjetur datën e prodhimit të tij.

Një punonjëse iu përgjigj pyetjes së saj dhe i tha se tamponi, i cili ka një kod në mbështjellëse apo në paketim që vërteton datën e prodhimit, i përkiste datës 11 Dhjetor 2019. Fatmirësisht, kjo ishte një datë kur Lois nuk kishte ende asgjë zyrtare me partnerin e saj./tvklan.al