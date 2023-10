“I godasin studentët me lopata për t’u prerë kokat”, gazetari: Pse Hamasi është organizatë terroriste

23:22 31/10/2023

Gazetari i A2 CNN, Julian Kasapi teksa ishte i ftuar në emisionin “Opinion” këtë të martë ka dhënë detaje të tjera nga ajo që ka parë vetë në Izrael duke qenë se ka raportuar mbi luftën.

Ai u shpreh se në fillim ushtria izraelite i lejonte mediat t’i filmonin, por më vonë e ndaluan dhe vepruan si në Ukrainë duke mos dashur që të tregojnë vendndodhjet apo pikat strategjike.

Po ashtu, Kasapi tregoi detaje që sipas tij e bëjnë Hamasin një organizatë me të vërtetë terroriste. Ai theksoi se disa luftëtarë të saj kanë tentuar t’u presin kokat me lopatë disa studentëve nepalezë. Gazetari tha se videot më vonë janë shpërndarë nga vetë Hamasi.

“Ajo që të bënte përshtypje ishte se faktikisht Hamasi në momentin që Izraeli në datën 13 mos gaboj hodhi me mijëra fletushka tek Rripi i Gazëss që i kërkonte pjesës së banorëve të veriut të shkonin në jug, pamjet satelitore tregonin se si Hamasi kishte bllokuar rrugën me mjete të tonazhit të rëndë. Që këtu duhet bërë ndarja mes Hamasit dhe popullatës civile. Pati një ndërhyrje ditët kur Izraeli po përgatitej në pjesën veriore që do të bënte këtë mësymjen e këmbësorisë pati një ndërhyrje me grupe speciale që u futën. U futën dhe me të vërtetë ata po kërkojnë pengjet, por që edhe pengjet nuk po i gjejnë dot. Kanë arritur të marrin disa komunikime kryesisht.

Është edhe lufta e madhe propagandistike sepse Izraeli ka filluar tashmë të furnizojë median dhe jo vetëm median vendase, por edhe median ndërkombëtare duke nxjerrë komunikime në radio se si ushtarët e Hamasit komunikojnë dhe si i tregojnë eprorëve të tyre momentet që vrasin. Ka edhe një detaj tjetër çka e bën Hamasin një organizatë me të vërtetë terroriste. Këto xhirime që ju po nxirrni janë xhiruar vetë nga Hamasi. Ka video të tjera se si Hamasi, unë kam disa video por janë të patransmetueshme, se si Hamasi, luftëtarë të saj, tentojnë t’i prejnë kokën disa studentëve nepalezë. Në kibutz Alumim kishte 16 studentë nepalezë, që 16 janë vrarë nga Hamasi dhe në një nga videot tregohet sesi i godasin me lopatë për t’i prerë kokën dhe këto janë video që janë xhiruar vetë nga Hamasi dhe këto janë të tmerrshme. Prandaj duhet bërë ndarja Hamas me civilë”, u shpreh Kasapi./tvklan.al