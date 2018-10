I hoqën fëmijën nga barku gruas shtatzënë, arrestohet çifti

Një çift në Brazil është arrestuar, pasi i kanë hequr fëmijën një gruaje shtatzënë. Trupi i Mara Cristiana da Silva u gjet i lidhur pas një peme dhe stomaku i saj ishte prerë për ti nxjerrë foshnjën. Da Silva ishte tetë muajsh shtatzënë në kohën që çifti ka kryer krimin.

Ngjarja ka ndodhur në juglindje të Brazilit. Angelina Rodrigues, e cila ka kryer krimin së bashku me burrin e saj ëndërronte të kishte një vajzë të vogël, kanë thënë njerëzit e afërm të viktimës, pasi kanë marrë vesh për ngjarjen e rëndë.

Mjekët që ndiqnin gruan filluan të shqetësoheshin, pasi ajo nuk po shkonte më për kontrolle. Pa zbulimit të ngjarjes, policia arrestoi zonjën Da Silva si dhe bashkëshortin e saj, edhe pse ajo tha se e kishte kryer e vetme krimin, por autoritetet nuk besonin se mund të kishte vetëm.

Nga hetimet ka rezultuar se krimi ishte paramenduar prej muajsh nga çifti, pasi ata i qëndronin afër gruas shtatzënë.

Sipas policisë, trupi i zonjës Da Silva u gjet tek një pemë e lidhur me tela me gjemba rreth qafës së saj dhe me prerje në bark ku i është nxjerrë fëmija.

Foshnja është dërguar në spitalin e Sao Lucas në Patos de Minas, ku është duke u trajtuar, pasi ka marrë një plagë në kokë gjatë kohës që është nxjerrë me forcë./tvklan.al