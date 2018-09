“I Infiltruari”, kur do të transmetohen episodet e fundit në Tv Klan

Seriali më i ndjekur turk në televizionin Klan, “I Infiltruari” po i afrohet fundit. Episodet e mbetura do të transmetohen sonte në mbrëmje në ekranin e Tv Klan.

Kështu, duke nisur nga ora 20:10, teleshikuesit do të mbeten të “mbërthyer” para ekranit të televizionit më të dashur për shqiptarët.

“I Infiltruari” është seriali më i ndjekur në Turqi, i cili doli në transmetim në Shtator të vitit 2016 në këtë shtet. Në Shqipëri, u transmetua për herë të parë nga televizioni Klan Plus, ndërsa gjatë kësaj vere publiku shqiptar ka patur kënaqësinë ta ndjekë edhe në ekranin e Tv Klan.

Çfarë do të ndodhë me Xhelalin? A do të bashkohet familja që ai ndau? A do të shpëtojnë Sarpi dhe Merti?

Sonte në Tv Klan në orën 20:10.