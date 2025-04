Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ndodhet në një takim elektoral me qytetarët në degën nr.4 Tiranë shprehet se PD ka një epërsi ndaj kundërshtarit pasi ka një program që po pushton mendjet e zemrat e shqiptarëve.

Berisha thekson se program i PD-së ka fokus kryesor rikthimin e parave të shqiptarëve tek qytetarët.

“Çdo ditë që na ndan nga 11 Maji është një apel, një kushtrim për ne. Janë sirenat që na ftojnë të bëjmë të gjithë përpjekjet tona për fitoren e shkëlqyer, historike që presin banorët e lagjes numër 4 dhe shqiptarët në të 4-anët e vendit. Mbrëmë pas mesnate jam kthyer nga një tur në jugun e Shqipërisë. E gjeta jugun në këmbë, më të vendosur, më të gatshëm se kurrë, për tu ndarë nga kjo e keqe e madhe, nga kjo sëmundje e rëndë, që quhet Edi Rama dhe regjimi i tij. Ne sot kemi një epërsi të madhe ndaj kundërshtarit tonë. Kemi një mbështetje të fuqishme, një entuziazëm të paparë më parë. Kemi një program i cili me të vërtetë, çdo orë dhe çdo ditë po pushton gjithnjë e më shumë, mendjet dhe zemrat e qindra dhe mijëra shqiptarëve. Ky program të dashur miq, ka si qëllim kryesor, më kryesor, një mundësi të re për çdo shqiptar, nga fëmijët për një shkollë më të mirë. Tek pensionistët, për një jetë më të mirë. Tek të rinjtë, për shanse shkollimi dhe punësimi reale. Tek bizneset për shanse të vërteta suksesi. Tek punonjësit përmirësim dhe respekt të punës së tyre. Por ka para së gjithash rikthimin e parave të shqiptarëve, tek qytetarët”, thotë Berisha.

Ndër të tjera lideri demokrat thotë se në 100 ditët e para do të vendoset minimumin jetik prej 200 Eurosh, dhe me këtë shumë i jepet një frymëmarrje e re Shqipërisë.

“Sot, ju, secili prej jush, edhe ai që punon dhe ai që nuk punon, edhe ai që ka biznes, edhe ai që ka makinë dhe ai që nuk ka makinë, çdo njëri, edhe fëmija i sapo lindur dhe i moshuari, paguani taksat më të rënda kësaj qeverie. Dhe në rast se sot ne kemi 21% të familjeve në këtë vend që nuk ushqejnë dot me 3 vakte ushqim fëmijët e tyre. Në rast se sot kemi qindra e mijëra pensionistë që nuk blejnë dot ilaçet e tyre. Në rast se sot kemi çdo ditë, qindra të rinj, që kanë alternativë të vetme, largimin nga Shqipëria, të gjitha këto kanë vetëm një shkak: Përvetësimin, vjedhjen e taksave tuaja, nga regjimi i Edi Ramës, nga Edi Rama, ministrat dhe zyrtarët e tij.

Ndaj dhe unë jam sot para jush për të dhë ju fjalën se, ne në 100 ditët e para do të realizojmë atë ndryshim të cilin nuk e ka menduar ndonjëherë, ndonjë njeri këtu. Në 100 ditët e para miqtë e mi, ne do të vendosim minimumin jetik 200 euro për çdo pensionist. Për çdo qytetar në ndihmë ekonomike, për çdo të papunë, për çdo jetim, që ka vetëm një prind, për çdo student me bursë dhe me këtë shumë ne garantojmë për këta qytetarë që numërojnë kafshatën 6.3 euro në ditë, pak është, por mjerim nuk është. Me këtë tregues ne barazojmë veten tonë, me vende të tjera të cilat nuk pranojnë që qytetarët e tyre të jenë në mjerim. Me këtë shumë ne bëjmë Shqipërinë më të drejtë, shoqërinë tonë më të drejtë dhe japim pra një frymëmarrje të re”, u shpreh Berisha./tvklan.al