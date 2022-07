I jepet statusi “Dëshmor i Atdheut” 18-vjeçarit që humbi jetën pasi shpëtoi nga mbytja 2 të mitur

16:48 15/07/2022

Kryeministri i vendit Edi Rama ka vizituar familjen e 18-vjeçarit Anri Kashikut, i cili mbeti i mbytur ditën e djeshme teksa shpëtoi 2 jetë të tjera.

I shoqëruar nga Ministrja e Turizmit Mirela Kumbaro, Kryeministri Rama ka zhvilluar një bisedë të shkurtër me të atin e 18-vjeçarit të ndjerë. Rama i ka shprehur ngushëllimet për humbjen e madhe babait të të ndjerit dhe i ka dorëzuar statusin e “Dëshmorit të Atdheut” për 18-vjeçarin hero.

“Sipas ligjit të ri që kemi bërë ne dhe që lidhet me aktet e herozimit, se ai shpëtoi dy jetë, ai shpallet “Dëshmor i Atdheut”– tha Kryeministri Rama.

Gjatë bisedës me kryeministrin e vendit, i ati i Anri Kashikut mes dhimbjes është shprehur se është krenar për të birin që nuk jeton më.

Anri Kashiku, nuk u mendua dy herë teksa pa se i vëllai dhe shoku i tij po rrezikonin të mbyteshin. Ai shkoi fillimisht me pedalonë për të shpëtuar të miturit, por në një moment edhe mjeti filloi të mbytej. Kashiku vendosi të mos e marrë mjetin, duke shkuar të shpëtojë vëllain dhe shokun e tij me not. Ai arriti t’i shpëtonte dy adoleshentët, por në këtë përpjekje shpëtimi i riu humbi jetën.

Vëllai i Anri Kashikut ka qenë i pranishëm në tryezë në gjendje të mirë shëndetësore./tvklan.al