“I ka thënë gojëçorape”/ Prindi e denoncon për bullizim ndaj fëmijës, mësuesja i kthehet: Pse moj, i nxora armën?

21:19 07/02/2024

Lidhur më rastin e konfliktit verbal e fizik të mësueseve në shkollën “Memo Meto” në Kuç të Vlorës, i transmetuar nga emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan, ka qenë vetë prindi i një nxënësi që ka treguar arsyen e debatit me mësuese Irmën duke thënë se edhe psikologia ka pasur dijeni.

Prindi: Patjetër, që e ka marrë vesh. Dhe në qoftë se nuk e mori nga ne, ajo e mori vesh kur erdhi psikologia në shkollë që kërkoi për fëmijët që nuk i futeshin në orë të mësimit. Se më tha ajo psikologia e parë mua, po të bien pyetësorë,- tha,- shprehen fëmijët? Po,- i thashë unë,- shprehen, i thashë. Dhe kjo mikja për atë punë erdhi ditën tjetër. Për këtë fëmijë, fiks për djalin tim erdhi që bullizohej nga mësuesja. Për këtë pjesë ishte prezente kur thashë unë, mësuesja e pranoi pa problem në sy të prindit që nuk kam sharë djalin tënd, por kam sharë këtë tjetrin.

Mësuesja: Sepse debatin e pa, apo jo? (Për psikologen)

Prindi: Po, sepse debati vazhdoi edhe në zyrë.

Ndërkohë psikologia mohoi të ketë dijeni në një komunikim që pati me gazetaren e “Stop”.

Gazetarja: Ju a keni qenë prezente në debate që mësuese Irma ka pasur me prindër të asaj shkolle.

Psikologia: Jo, jo! Në asnjë debat unë nuk kam qenë prezente.

Gazetarja: As me fëmijë, të cilët nuk donin të hynin në shkollë?

Psikologia: Jo, jo, jo! Kanë qenë psikologë të tjerë. Ka qenë një grup pune, ku u dërgua nga ZVA dhe ata psikologë kanë qenë prezent për këtë rast.

Gazetarja: E kuptoj, por ju paskeni dijeni për debatet që kanë pasur mes tyre…

Psikologia: Debat mes prindërve, nuk jam në dijeni.

Gazetarja: Po prindërit a kanë pasur ankesa ndaj mësuese Irmës?

Psikologia: Jo, nuk na ka ardhur asnjë ankesë.

Regjistrim nga një mbledhje ku prindi ankohet që mësuese Irma i ka bullizuar fëmijën dhe kjo e fundit e pranon:

Mësuesi drejtuar prindit: Ty, fëmija të është sulmuar?

Prindi: Po, më është sulmuar.

Mësuesi: Nga kush?

Prindi: Nga Irma. I është thënë gojëçorape, i është thënë bullizues, i është thënë që rreh nxënësit e shkollës.

Mësuese Irma: Pse moj, i nxora armën?! Ke shumë të drejtë.

Prindi: Po normal që kam shumë të drejtë.

Nga ana tjetër, nga ana e ZVA Vlorë Himarë, i thuhet “Stop” se nga vlerësimi psiko-social nga psikologia dhe komisioni AD HOC, mësuese Irma Yzeiraj, ka arritur rezultate të mjaftueshme për të vazhduar marrëdhënien e punës.

Alma Lama, Kryetare e sindikatës së mësuesve Tiranë shprehet e revoltuar nga emërimi, që është bërë për mësuesen, pas transmetimit të pamjeve shokuese në emisionin “Stop”. Ajo tregon se ka pasur edhe në Tiranë raste të tilla, por ZVA e kryeqyetit ka vepruar me kujdes.

Alma Lama: Pamjet që ju transmetuat ishin shokuese dhe një sjellje e tillë etike që u pa në emision, me thënë të drejtën na turpëron të gjithë mësuesve. Ne nuk duhet të kemi në sistemin tonë arsimor mësues me atë performancë që ne pamë në media. Më shqetëson fakti që një mësuese si Irma të emërohet dhe të japë mësim në institucionet tona arsimore. Kemi pasur raste në Tiranë e në fakt ZVA Tiranë ka vepruar me shumë kujdes edhe nuk ka lejuar që të agravojë situata, aq më keq situata që mësuesja të emërohet po në atë shkollë. Ajo figurë edukative në atë shkollë është shumë e cënuar, nuk duhet ta emëronin në atë shkollë, vetëm nëse Vlora nuk ka mësues Anglishteje dhe ne kemi ngelur në dorë të Irmës, atëherë mund të bëhej një emërim, çdo rast tjetër është i pafalshëm./tvklan.al